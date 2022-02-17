***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -6.424.650 22.522.283 -4.738.298 903.698 10.882.318 16.403.271 8.268.224 71.816.846 22.366.903 94.183.749Transferler726.178 7.542.046 -8.268.224 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)24.250.988 24.250.988 5.538.191 29.789.179Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-337.767 -337.767 -337.767Kar Payları-4.800.000 -4.800.000 -735.000 -5.535.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)3.482.469 -3.482.469 8.269.132 8.269.132 8.269.132Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar1.887.259 -9.397.697YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.289.740 1.152.867NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.289.740 1.152.867DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.326.487 7.173.620DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.616.227 8.326.487Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 10.616.227 8.326.487Ticari Alacaklar71.968.454 64.151.911İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 6.121.297 5.565.435İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 65.847.157 58.586.476Diğer Alacaklar2.875.652 1.442.201İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 755.085 750.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.120.567 692.201Stoklar20.584.408 19.664.250Peşin Ödenmiş Giderler13.727.012 13.560.982İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29 4.763.666 4.160.301İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 8.963.346 9.400.681Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 187.621Diğer Dönen Varlıklar15 2.789.677 1.184.592ARA TOPLAM122.749.051 108.330.423TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR122.749.051 108.330.423DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 294.024 280.888Canlı Varlıklar9 12.949.950 13.710.350Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 7.810.000 6.400.000Maddi Duran Varlıklar10 211.759.480 158.320.751Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar6.996.869 8.187.113Diğer Maddi Duran Varlıklar204.762.611 150.133.638Kullanım Hakkı Varlıkları10 37.254.197 44.470.129Maddi Olmayan Duran Varlıklar23.359.845 23.231.455Peşin Ödenmiş Giderler20.161.440 17.702.157İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29 19.809.945 17.408.357İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 351.495 293.800Ertelenmiş Vergi Varlığı27 40.610.212 17.240.161TOPLAM DURAN VARLIKLAR354.199.148 281.355.891TOPLAM VARLIKLAR476.948.199 389.686.314KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 14.323.616 23.065.812İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar14.323.616 23.065.812Banka Kredileri5.980.000 14.051.437Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.419.551 7.662.220Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar924.065 1.352.155Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 48.276.588 43.114.594Ticari Borçlar59.029.566 40.161.867İlişkili Taraflara Ticari Borçlar29 5.655.750 3.353.953İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 53.373.816 36.807.914Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10.005.033 7.170.290Diğer Borçlar13.678.241 17.219.270İlişkili Taraflara Diğer Borçlar29 13.039.164 16.100.829İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 639.077 1.118.441Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 3.479.816 666.552Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.988.337 1.770.560Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 12.269.990 13.074.428ARA TOPLAM163.051.187 146.243.373TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER163.051.187 146.243.373UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 73.062.059 99.856.264İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar73.062.059 99.856.264Banka Kredileri45.408.659 62.128.468Kiralama İşlemlerinden Borçlar25.978.320 35.142.023Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar1.675.080 2.585.773Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 1.017.562 1.707.314Uzun Vadeli Karşılıklar16.136.678 5.051.409Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 16.136.678 5.051.409Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar16 2.486.057 6.882.559TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER92.702.356 113.497.546TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER255.753.543 259.740.919ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar182.406.715 102.775.301Ödenmiş Sermaye36.000.000 24.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-7.153.976 -2.942.181Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)41.363.361 19.135.061Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41.363.361 19.135.061Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)49.500.981 22.522.283Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.137.620 -3.387.222Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.482.813 2.790.957Yabancı Para Çevrim Farkları3.482.813 2.790.957Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.076.1 27.414.449Net Dönem Karı veya Zararı70.219.538 24.250.988Kontrol Gücü Olmayan Paylar38.787.941 27.170.094TOPLAM ÖZKAYNAKLAR221.194.656 129.945.395TOPLAM KAYNAKLAR476.948.199 389.686.314Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 453.454.826 316.730.031Satışların Maliyeti-339.129.424 -246.450.141TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)114.325.402 70.279.890BRÜT KAR (ZARAR)114.325.402 70.279.890Genel Yönetim Giderleri21 -18.803.083 -13.450.452Pazarlama Giderleri21 -6.493.087 -3.530.366Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 5.464.205 5.048.442Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -16.595.487 -8.772.508ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)77.897.950 49.575.006Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 1.755.367 316.851FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)79.653.317 49.891.857Finansman Gelirleri25 6.262.188 4.733.842Finansman Giderleri26 -24.817.594 -18.182.125SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)61.097.911 36.443.574Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20.739.474 -6.654.395Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.416.633 -2.333.417Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25.156.107 -4.320.978SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)81.837.385 29.789.179DÖNEM KARI (ZARARI)81.837.385 29.789.179Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar11.617.847 5.538.191Ana Ortaklık Payları70.219.538 24.250.988Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 1,95054000 0,67364000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar31.729.096 -1.317.298Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26.978.698Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.961.976 -1.688.843Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.211.578 371.545Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.211.578 371.545Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-691.856 -1.887.259Yabancı Para Çevrim Farkları-691.856 -1.887.259DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.037.240 -3.204.557TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)112.874.625 26.584.622Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar11.617.847 5.538.191Ana Ortaklık Payları101.256.778 21.046.431http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002629BIST