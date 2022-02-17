***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor
17.02.2022 21:57
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -6.424.650 22.522.283 -4.738.298 903.698 10.882.318 16.403.271 8.268.224 71.816.846 22.366.903 94.183.749
Transferler
726.178 7.542.046 -8.268.224 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
24.250.988 24.250.988 5.538.191 29.789.179
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-337.767 -337.767 -337.767
Kar Payları
-4.800.000 -4.800.000 -735.000 -5.535.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3.482.469 -3.482.469 8.269.132 8.269.132 8.269.132
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
1.887.259 -9.397.697
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.289.740 1.152.867
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.289.740 1.152.867
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.326.487 7.173.620
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.616.227 8.326.487
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.616.227 8.326.487
Ticari Alacaklar
71.968.454 64.151.911
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 6.121.297 5.565.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 65.847.157 58.586.476
Diğer Alacaklar
2.875.652 1.442.201
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 755.085 750.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.120.567 692.201
Stoklar
20.584.408 19.664.250
Peşin Ödenmiş Giderler
13.727.012 13.560.982
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 4.763.666 4.160.301
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 8.963.346 9.400.681
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 187.621
Diğer Dönen Varlıklar
15 2.789.677 1.184.592
ARA TOPLAM
122.749.051 108.330.423
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
122.749.051 108.330.423
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
7 294.024 280.888
Canlı Varlıklar
9 12.949.950 13.710.350
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 7.810.000 6.400.000
Maddi Duran Varlıklar
10 211.759.480 158.320.751
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
6.996.869 8.187.113
Diğer Maddi Duran Varlıklar
204.762.611 150.133.638
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 37.254.197 44.470.129
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23.359.845 23.231.455
Peşin Ödenmiş Giderler
20.161.440 17.702.157
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 19.809.945 17.408.357
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 351.495 293.800
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 40.610.212 17.240.161
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
354.199.148 281.355.891
TOPLAM VARLIKLAR
476.948.199 389.686.314
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 14.323.616 23.065.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.323.616 23.065.812
Banka Kredileri
5.980.000 14.051.437
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.419.551 7.662.220
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
924.065 1.352.155
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 48.276.588 43.114.594
Ticari Borçlar
59.029.566 40.161.867
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 5.655.750 3.353.953
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 53.373.816 36.807.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.005.033 7.170.290
Diğer Borçlar
13.678.241 17.219.270
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 13.039.164 16.100.829
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 639.077 1.118.441
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 3.479.816 666.552
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.988.337 1.770.560
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 12.269.990 13.074.428
ARA TOPLAM
163.051.187 146.243.373
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
163.051.187 146.243.373
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 73.062.059 99.856.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
73.062.059 99.856.264
Banka Kredileri
45.408.659 62.128.468
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25.978.320 35.142.023
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.675.080 2.585.773
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 1.017.562 1.707.314
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.136.678 5.051.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 16.136.678 5.051.409
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
16 2.486.057 6.882.559
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.702.356 113.497.546
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
255.753.543 259.740.919
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
182.406.715 102.775.301
Ödenmiş Sermaye
36.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-7.153.976 -2.942.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
41.363.361 19.135.061
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.363.361 19.135.061
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
49.500.981 22.522.283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.137.620 -3.387.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.482.813 2.790.957
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.482.813 2.790.957
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.076.1 27.414.449
Net Dönem Karı veya Zararı
70.219.538 24.250.988
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38.787.941 27.170.094
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
221.194.656 129.945.395
TOPLAM KAYNAKLAR
476.948.199 389.686.314
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 453.454.826 316.730.031
Satışların Maliyeti
-339.129.424 -246.450.141
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
114.325.402 70.279.890
BRÜT KAR (ZARAR)
114.325.402 70.279.890
Genel Yönetim Giderleri
21 -18.803.083 -13.450.452
Pazarlama Giderleri
21 -6.493.087 -3.530.366
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 5.464.205 5.048.442
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -16.595.487 -8.772.508
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
77.897.950 49.575.006
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.755.367 316.851
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
79.653.317 49.891.857
Finansman Gelirleri
25 6.262.188 4.733.842
Finansman Giderleri
26 -24.817.594 -18.182.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
61.097.911 36.443.574
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20.739.474 -6.654.395
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.416.633 -2.333.417
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25.156.107 -4.320.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
81.837.385 29.789.179
DÖNEM KARI (ZARARI)
81.837.385 29.789.179
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.617.847 5.538.191
Ana Ortaklık Payları
70.219.538 24.250.988
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Hisse Başına Kazanç 1,95054000 0,67364000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
31.729.096 -1.317.298
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26.978.698
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.961.976 -1.688.843
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.211.578 371.545
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.211.578 371.545
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-691.856 -1.887.259
Yabancı Para Çevrim Farkları
-691.856 -1.887.259
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.037.240 -3.204.557
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
112.874.625 26.584.622
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.617.847 5.538.191
Ana Ortaklık Payları
101.256.778 21.046.431
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002629
BIST