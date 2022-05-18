***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -2.942.181 22.522.283 -3.387.222 2.790.957 8.126.027 27.414.449 24.250.988 102.775.301 27.170.094 129.945.395Transferler784.203 23.466.785 -24.250.988 0 0Dönem Karı (Zararı)10.979.173 10.979.173 2.682.430 13.661.603Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)564.900 -418.062 146.838 146.838Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar-888.337 -888.337 -888.337Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-2.824.499 -2.824.499 -2.824.499Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -2.942.181 22.522.283 -5.646.821 1.902.620 8.910.230 50.463.172 10.979.173 110.188.476 29.852.524 140.041.000Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 36.000.000 -7.153.976 49.500.981 -8.137.620 3.482.813 14.076.101 24.418.878 70.219.538 182.406.715 38.787.941 221.194.656Transferler70.219.538 -70.219.538 0 0Dönem Karı (Zararı)26.719.427 26.719.427 1.828.588 28.548.015Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.729.541 2.729.541 2.729.541Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-4.701.220 4.701.220 -4.701.220 -4.701.220 -4.701.220Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar-2.184.526 -2.184.526 -2.184.526Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-13.652.078 -13.652.078 -13.652.078Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 -11.855.196 49.500.981 -19.060.157 1.298.287 18.777.321 89.937.196 26.719.427 191.317.859 40.616.529 231.934.388Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.308.270 8.760.825Dönem Karı (Zararı)26.719.427 10.979.173Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.567.536 4.538.440Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 - 11 7.208.242 5.728.034Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler20.751 -576.424Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 20.751 -576.424Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.788.825 4.837.842Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 16.788.825 4.837.842Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.173.676 700.789Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 1.173.676 700.789Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler16 -2.184.526 -888.337Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -12.457.769 -2.551.586Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-981.663 -2.711.878İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-28.978.693 -6.756.788Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.761.513 630.131İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)29 438.168 -2.109.223İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -4.199.681 2.739.354Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.772.319 -255.373İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)29 4.500 -251.930İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -22.776.819 -3.443Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -9.332.669 107.030Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)17 -7.046.779 -4.250.780Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.340.648 -1.328.176İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)29 -1.451.147 -1.003.215İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 14.791.795 -324.961Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 2.572.470 1.992.674Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.641.977 -3.415.124İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)29 55.200 -2.929.615İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 12.586.777 -485.509Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)17 1.367.421 1.905.954İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.987.929 -2.143.124Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15 286.106 -358.820Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)15 -16.274.035 -1.784.304Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.308.270 8.760.825YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.750.761 -8.969.932Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.029 154.123Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 11.029 154.123Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.761.790 -9.124.055Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -12.761.790 -9.098.490Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -25.565FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.606.766 -1.901.061Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 58.872.424 25.615.108Kredilerden Nakit Girişleri58.872.424 25.615.108Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -20.361.409 -25.183.741Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-20.361.409 -25.183.741Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.904.249 -2.332.428YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.164.275 -2.110.168NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.164.275 -2.110.168DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.616.227 8.326.487DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ41.780.502 6.216.319Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 41.780.502 10.616.227Ticari Alacaklar76.688.594 71.968.454İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar30 5.683.129 6.121.297İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 71.005.465 65.847.157Diğer Alacaklar25.640.111 2.875.652İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar30 750.585 755.085İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 24.889.526 2.120.567Stoklar8 23.906.194 20.584.408Peşin Ödenmiş Giderler16.879.954 13.727.012İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler30 4.997.815 4.763.666İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 11.882.139 8.963.346Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 187.621Diğer Dönen Varlıklar2.689.613 2.789.677ARA TOPLAM187.584.968 122.749.051TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR187.584.968 122.749.051DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 299.429 294.024Canlı Varlıklar9 18.960.833 12.949.950Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 7.810.000 7.810.000Maddi Duran Varlıklar219.196.087 211.759.480Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar6.710.120 6.996.869Diğer Maddi Duran Varlıklar212.485.967 204.762.611Kullanım Hakkı Varlıkları10 35.412.716 37.254.197Maddi Olmayan Duran Varlıklar23.309.523 23.359.845Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 23.309.523 23.359.845Peşin Ödenmiş Giderler24.056.856 20.161.440İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler30 23.703.782 19.809.945İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 353.074 351.495Ertelenmiş Vergi Varlığı28 53.067.981 40.610.212TOPLAM DURAN VARLIKLAR382.113.425 354.199.148TOPLAM VARLIKLAR569.698.393 476.948.199KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 9.281.954 14.323.616İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.000.000 5.980.000Banka Kredileri1.000.000 5.980.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8.281.954 8.343.616Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.330.135 7.419.551Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar951.819 924.065Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 55.635.865 48.276.588Ticari Borçlar72.535.172 59.029.566İlişkili Taraflara Ticari Borçlar30 4.204.603 5.655.750İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 68.330.569 53.373.816Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 12.575.048 10.005.033Diğer Borçlar26.320.218 13.678.241İlişkili Taraflara Diğer Borçlar30 13.094.364 13.039.164İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 13.225.854 639.077Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 4.847.237 3.479.816Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 1.382.443Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.379.973 1.988.337Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.379.973 1.988.337Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 9.009.604 12.269.990ARA TOPLAM193.967.514 163.051.187TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER193.967.514 163.051.187UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 108.524.886 73.062.059İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar108.524.886 73.062.059Banka Kredileri82.930.890 45.408.659Kiralama İşlemlerinden Borçlar24.163.487 25.978.320Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar1.430.509 1.675.080Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 848.410 1.017.562Uzun Vadeli Karşılıklar32.925.503 16.136.678Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 32.925.503 16.136.678Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar17 1.497.692 2.486.057TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER143.796.491 92.702.356TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER337.764.005 255.753.543ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar191.317.859 182.406.715Ödenmiş Sermaye36.000.000 36.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-11.855.196 -7.153.976Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30.440.824 41.363.361Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30.440.824 41.363.361Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)49.500.981 49.500.981Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.060.157 -8.137.620Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.298.287 3.482.813Yabancı Para Çevrim Farkları1.298.287 3.482.813Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18.777.321 14.076.101Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları89.937.196 24.418.878Net Dönem Karı veya Zararı26.719.427 70.219.538Kontrol Gücü Olmayan Paylar40.616.529 38.787.941TOPLAM ÖZKAYNAKLAR231.934.388 221.194.656TOPLAM KAYNAKLAR569.698.393 476.948.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 151.723.992 95.801.657Satışların Maliyeti20 -111.683.038 -74.450.674TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)40.040.954 21.350.983BRÜT KAR (ZARAR)40.040.954 21.350.983Genel Yönetim Giderleri21 -7.429.838 -4.029.959Pazarlama Giderleri21 -2.495.965 -1.332.637Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 458.408 3.858.810Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -4.635.385 -3.289.783ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.938.174 16.557.414Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 103.265 86.342FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.041.439 16.643.756Finansman Gelirleri25 3.071.108 2.693.777Finansman Giderleri26 -8.793.042 -6.794.708SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.319.505 12.542.825Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8.228.510 1.118.778Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -1.499.718 -867.908Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9.728.228 1.986.686SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28.548.015 13.661.603DÖNEM KARI (ZARARI)28.548.015 13.661.603Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.828.588 2.682.430Ana Ortaklık Payları26.719.427 10.979.173Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 28 0,74221000 0,45747000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar10.922.537 2.259.599Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.652.078 2.824.499Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.729.541 -564.900Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.729.541 -564.900Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.184.526 888.337Yabancı Para Çevrim Farkları2.184.526 888.337DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.107.063 3.147.936TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)41.655.078 16.809.539Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.828.588 2.682.430Ana Ortaklık Payları39.826.490 14.127.109http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031295BIST