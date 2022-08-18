***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 18:18
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -2.942.181 22.522.283 -3.387.222 2.790.957 8.126.027 27.414.449 24.250.988 102.775.301 27.170.094 129.945.395
Transferler
784.203 23.466.785 -24.250.988 0 0
Dönem Karı (Zararı)
20.995.536 20.995.536 4.061.333 25.056.869
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
654.032 -219.901 434.131 434.131
Sermaye Arttırımı
12.000.000 -12.000.000 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.715.979 2.715.979 -2.715.979 -2.715.979 -2.715.979
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-765.277 -765.277 -765.277
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.385.430 -3.385.430 -3.385.430
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -5.658.160 22.522.283 -6.118.620 2.025.680 11.626.209 35.945.354 20.995.536 117.338.282 31.231.427 148.569.709
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -7.153.976 49.500.981 -8.137.620 3.482.813 14.076.101 24.418.878 70.219.538 182.406.715 38.787.941 221.194.656
Transferler
70.219.538 -70.219.538 0 0
Dönem Karı (Zararı)
45.101.724 45.101.724 4.824.608 49.926.332
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.119.155 5.175 3.124.330 3.124.330
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-12.311.451 12.311.451 -12.311.451 -12.311.451 -12.311.451
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-1.791.073 -1.791.073 -1.791.073
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-15.595.772 -15.595.772 -15.595.772
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -19.465.427 49.500.981 -20.614.237 1.691.740 26.387.552 82.332.140 45.101.724 200.934.473 43.612.549 244.547.022
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.509.291 27.357.192
Dönem Karı (Zararı)
45.101.724 20.995.536
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.209.096 11.225.066
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 - 12 20.745.229 11.717.713
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
535.994 -549.280
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 535.994 -549.280
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.754.013 6.449.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 23.754.013 6.449.803
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.955.642 -590.617
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
2.955.642 -590.617
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20 -1.791.073 -765.277
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -46.917.249 -4.897.739
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-11.491.652 -139.537
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.383.337 -4.863.410
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.585.895 -1.075.155
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
30 4.814.176 -378.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -24.400.071 -697.124
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.865.234 143.096
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
30 754.500 153.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.110.734 -10.591
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -20.793.325 -2.702.417
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 -20.161.859 -5.074.767
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.367.352 8.276.607
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30 -925.161 1.373.882
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 69.292.513 6.902.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 7.057.620 2.288.209
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
289.021 -3.442.565
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
29 63.522 -2.929.615
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 225.499 -512.950
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17 6.630.688 1.361.166
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.052.173 -4.637.584
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.714.683 -2.000.294
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-20.337.490 -2.637.290
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.509.291 27.357.192
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-109.979.047 -22.162.037
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
74.556 22.372
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 74.556 22.372
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-110.053.603 -22.184.409
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -71.455.695 -22.145.004
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -38.597.908 -39.405
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.720.353 -8.998.256
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 146.500.229 56.543.441
Kredilerden Nakit Girişleri
146.500.229 56.543.441
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -56.303.172 -60.823.264
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.303.172 -60.823.264
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -8.476.704 -4.718.433
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.749.403 -3.803.101
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.749.403 -3.803.101
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.616.227 8.326.487
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.866.824 4.523.386
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.866.824 10.616.227
Ticari Alacaklar
102.510.007 71.968.454
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 1.307.121 6.121.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 101.202.886 65.847.157
Diğer Alacaklar
720.453 2.875.652
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 585 755.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 719.868 2.120.567
Stoklar
38.367.516 20.584.408
Peşin Ödenmiş Giderler
29.718.238 13.727.012
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30 4.881.507 4.763.666
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 24.836.731 8.963.346
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 187.621
Diğer Dönen Varlıklar
16 6.708.024 2.789.677
ARA TOPLAM
182.891.062 122.749.051
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
182.891.062 122.749.051
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8 529.430 294.024
Canlı Varlıklar
10 15.960.167 12.949.950
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 7.810.000 7.810.000
Maddi Duran Varlıklar
11 271.385.059 211.759.480
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
6.423.369 6.996.869
Diğer Maddi Duran Varlıklar
264.961.690 204.762.611
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 123.233.237 37.254.197
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 61.370.099 23.359.845
Peşin Ödenmiş Giderler
34.316.030 20.161.440
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30 23.980.578 19.809.945
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 10.335.452 351.495
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 87.527.461 40.610.212
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
602.131.483 354.199.148
TOPLAM VARLIKLAR
785.022.545 476.948.199
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 57.124.023 14.323.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
57.124.023 14.323.616
Banka Kredileri
23.907.330 5.980.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25.365.596 7.419.551
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7.851.097 924.065
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 59.198.495 48.276.588
Ticari Borçlar
127.986.707 59.029.566
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 4.730.589 5.655.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 123.256.118 53.373.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 17.008.094 10.005.033
Diğer Borçlar
13.967.262 13.678.241
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30 13.102.686 13.039.164
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 864.576 639.077
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 10.110.504 3.479.816
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.196.631 1.988.337
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 10.250.763 12.269.990
ARA TOPLAM
298.842.479 163.051.187
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
298.842.479 163.051.187
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 198.396.795 73.062.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
198.396.795 73.062.059
Banka Kredileri
103.252.907 45.408.659
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
93.936.626 25.978.320
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.207.262 1.675.080
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 1.847.866 1.017.562
Uzun Vadeli Karşılıklar
39.890.691 16.136.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 39.890.691 16.136.678
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
17 1.497.692 2.486.057
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
241.633.044 92.702.356
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
540.475.523 255.753.543
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
200.934.473 182.406.715
Ödenmiş Sermaye
36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-19.465.427 -7.153.976
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28.886.744 41.363.361
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28.886.744 41.363.361
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
49.500.981 49.500.981
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.614.237 -8.137.620
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.691.740 3.482.813
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.691.740 3.482.813
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.387.552 14.076.101
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
82.332.140 24.418.878
Net Dönem Karı veya Zararı
45.101.724 70.219.538
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
43.612.549 38.787.941
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
244.547.022 221.194.656
TOPLAM KAYNAKLAR
785.022.545 476.948.199
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 346.998.562 196.020.561 195.274.570 100.218.904
Satışların Maliyeti
21 -271.399.768 -151.487.541 -159.716.730 -77.036.867
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
75.598.794 44.533.020 35.557.840 23.182.037
BRÜT KAR (ZARAR)
75.598.794 44.533.020 35.557.840 23.182.037
Genel Yönetim Giderleri
22 -14.907.063 -8.366.726 -7.477.225 -4.336.767
Pazarlama Giderleri
22 -6.350.856 -3.050.701 -3.854.891 -1.718.064
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 769.952 4.051.067 311.544 192.257
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -8.447.591 -6.373.518 -3.812.206 -3.083.735
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.663.236 30.793.142 20.725.062 14.235.728
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 341.480 172.684 238.215 86.342
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.004.716 30.965.826 20.963.277 14.322.070
Finansman Gelirleri
26 5.320.890 4.485.277 2.249.782 1.791.500
Finansman Giderleri
27 -21.601.356 -12.496.436 -12.808.314 -5.701.728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.724.250 22.954.667 10.404.745 10.411.842
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19.202.082 2.102.202 10.973.572 983.424
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.752.153 -2.141.505 -2.252.435 -1.273.597
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22.954.235 4.243.707 13.226.007 2.257.021
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
49.926.332 25.056.869 21.378.317 11.395.266
DÖNEM KARI (ZARARI)
49.926.332 25.056.869 21.378.317 11.395.266
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.824.608 4.061.333 2.996.020 1.378.903
Ana Ortaklık Payları
45.101.724 20.995.536 18.382.297 10.016.363
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Hisse Başına Kazanç 29 1,25283000 0,58321000 0,51062000 0,27823000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.476.617 2.731.398 -1.554.080 471.799
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.595.772 3.385.430 -1.943.694 560.931
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.119.155 -654.032 389.614 -89.132
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.791.073 765.277 393.453 -123.060
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.791.073 765.277 393.453 -123.060
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.267.690 3.496.675 -1.160.627 348.739
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.658.642 28.553.544 20.217.690 11.744.005
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.824.608 4.061.333 2.996.020 1.378.903
Ana Ortaklık Payları
30.834.034 24.492.211 17.221.670 10.365.102
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056800
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