***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -2.942.181 22.522.283 -3.387.222 2.790.957 8.126.027 27.414.449 24.250.988 102.775.301 27.170.094 129.945.395Transferler784.203 23.466.785 -24.250.988 0 0Dönem Karı (Zararı)20.995.536 20.995.536 4.061.333 25.056.869Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)654.032 -219.901 434.131 434.131Sermaye Arttırımı12.000.000 -12.000.000 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.715.979 2.715.979 -2.715.979 -2.715.979 -2.715.979Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar-765.277 -765.277 -765.277Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-3.385.430 -3.385.430 -3.385.430Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 -5.658.160 22.522.283 -6.118.620 2.025.680 11.626.209 35.945.354 20.995.536 117.338.282 31.231.427 148.569.709Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 -7.153.976 49.500.981 -8.137.620 3.482.813 14.076.101 24.418.878 70.219.538 182.406.715 38.787.941 221.194.656Transferler70.219.538 -70.219.538 0 0Dönem Karı (Zararı)45.101.724 45.101.724 4.824.608 49.926.332Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.119.155 5.175 3.124.330 3.124.330Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-12.311.451 12.311.451 -12.311.451 -12.311.451 -12.311.451Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar-1.791.073 -1.791.073 -1.791.073Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-15.595.772 -15.595.772 -15.595.772Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 -19.465.427 49.500.981 -20.614.237 1.691.740 26.387.552 82.332.140 45.101.724 200.934.473 43.612.549 244.547.022Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.509.291 27.357.192Dönem Karı (Zararı)45.101.724 20.995.536Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-12.209.096 11.225.066Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 - 12 20.745.229 11.717.713Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler535.994 -549.280Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 535.994 -549.280Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23.754.013 6.449.803Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 23.754.013 6.449.803Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.955.642 -590.617Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler2.955.642 -590.617Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler20 -1.791.073 -765.277Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -46.917.249 -4.897.739Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-11.491.652 -139.537İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.383.337 -4.863.410Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-19.585.895 -1.075.155İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)30 4.814.176 -378.031İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -24.400.071 -697.124Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.865.234 143.096İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)30 754.500 153.687İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.110.734 -10.591Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -20.793.325 -2.702.417Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)18 -20.161.859 -5.074.767Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler68.367.352 8.276.607İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)30 -925.161 1.373.882İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 69.292.513 6.902.725Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 7.057.620 2.288.209Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler289.021 -3.442.565İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)29 63.522 -2.929.615İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 225.499 -512.950Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)17 6.630.688 1.361.166İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-34.052.173 -4.637.584Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-13.714.683 -2.000.294Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-20.337.490 -2.637.290Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları22.509.291 27.357.192YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-109.979.047 -22.162.037Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri74.556 22.372Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 74.556 22.372Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-110.053.603 -22.184.409Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -71.455.695 -22.145.004Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -38.597.908 -39.405FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI81.720.353 -8.998.256Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 146.500.229 56.543.441Kredilerden Nakit Girişleri146.500.229 56.543.441Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -56.303.172 -60.823.264Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-56.303.172 -60.823.264Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -8.476.704 -4.718.433YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.749.403 -3.803.101NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.749.403 -3.803.101DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.616.227 8.326.487DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.866.824 4.523.386Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 4.866.824 10.616.227Ticari Alacaklar102.510.007 71.968.454İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar30 1.307.121 6.121.297İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 101.202.886 65.847.157Diğer Alacaklar720.453 2.875.652İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar30 585 755.085İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 719.868 2.120.567Stoklar38.367.516 20.584.408Peşin Ödenmiş Giderler29.718.238 13.727.012İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler30 4.881.507 4.763.666İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 24.836.731 8.963.346Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 187.621Diğer Dönen Varlıklar16 6.708.024 2.789.677ARA TOPLAM182.891.062 122.749.051TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR182.891.062 122.749.051DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 529.430 294.024Canlı Varlıklar10 15.960.167 12.949.950Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 7.810.000 7.810.000Maddi Duran Varlıklar11 271.385.059 211.759.480Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar6.423.369 6.996.869Diğer Maddi Duran Varlıklar264.961.690 204.762.611Kullanım Hakkı Varlıkları11 123.233.237 37.254.197Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 61.370.099 23.359.845Peşin Ödenmiş Giderler34.316.030 20.161.440İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler30 23.980.578 19.809.945İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 10.335.452 351.495Ertelenmiş Vergi Varlığı28 87.527.461 40.610.212TOPLAM DURAN VARLIKLAR602.131.483 354.199.148TOPLAM VARLIKLAR785.022.545 476.948.199KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 57.124.023 14.323.616İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar57.124.023 14.323.616Banka Kredileri23.907.330 5.980.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar25.365.596 7.419.551İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7.851.097 924.065Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 59.198.495 48.276.588Ticari Borçlar127.986.707 59.029.566İlişkili Taraflara Ticari Borçlar30 4.730.589 5.655.750İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 123.256.118 53.373.816Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 17.008.094 10.005.033Diğer Borçlar13.967.262 13.678.241İlişkili Taraflara Diğer Borçlar30 13.102.686 13.039.164İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 864.576 639.077Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 10.110.504 3.479.816Kısa Vadeli Karşılıklar14 3.196.631 1.988.337Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 10.250.763 12.269.990ARA TOPLAM298.842.479 163.051.187TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER298.842.479 163.051.187UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 198.396.795 73.062.059İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar198.396.795 73.062.059Banka Kredileri103.252.907 45.408.659Kiralama İşlemlerinden Borçlar93.936.626 25.978.320Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar1.207.262 1.675.080Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 1.847.866 1.017.562Uzun Vadeli Karşılıklar39.890.691 16.136.678Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 39.890.691 16.136.678Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar17 1.497.692 2.486.057TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER241.633.044 92.702.356TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER540.475.523 255.753.543ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar200.934.473 182.406.715Ödenmiş Sermaye36.000.000 36.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-19.465.427 -7.153.976Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)28.886.744 41.363.361Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28.886.744 41.363.361Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)49.500.981 49.500.981Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.614.237 -8.137.620Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.691.740 3.482.813Yabancı Para Çevrim Farkları1.691.740 3.482.813Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26.387.552 14.076.101Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları82.332.140 24.418.878Net Dönem Karı veya Zararı45.101.724 70.219.538Kontrol Gücü Olmayan Paylar43.612.549 38.787.941TOPLAM ÖZKAYNAKLAR244.547.022 221.194.656TOPLAM KAYNAKLAR785.022.545 476.948.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 346.998.562 196.020.561 195.274.570 100.218.904Satışların Maliyeti21 -271.399.768 -151.487.541 -159.716.730 -77.036.867TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)75.598.794 44.533.020 35.557.840 23.182.037BRÜT KAR (ZARAR)75.598.794 44.533.020 35.557.840 23.182.037Genel Yönetim Giderleri22 -14.907.063 -8.366.726 -7.477.225 -4.336.767Pazarlama Giderleri22 -6.350.856 -3.050.701 -3.854.891 -1.718.064Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 769.952 4.051.067 311.544 192.257Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -8.447.591 -6.373.518 -3.812.206 -3.083.735ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)46.663.236 30.793.142 20.725.062 14.235.728Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 341.480 172.684 238.215 86.342FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)47.004.716 30.965.826 20.963.277 14.322.070Finansman Gelirleri26 5.320.890 4.485.277 2.249.782 1.791.500Finansman Giderleri27 -21.601.356 -12.496.436 -12.808.314 -5.701.728SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.724.250 22.954.667 10.404.745 10.411.842Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri19.202.082 2.102.202 10.973.572 983.424Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.752.153 -2.141.505 -2.252.435 -1.273.597Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22.954.235 4.243.707 13.226.007 2.257.021SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)49.926.332 25.056.869 21.378.317 11.395.266DÖNEM KARI (ZARARI)49.926.332 25.056.869 21.378.317 11.395.266Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.824.608 4.061.333 2.996.020 1.378.903Ana Ortaklık Payları45.101.724 20.995.536 18.382.297 10.016.363Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 29 1,25283000 0,58321000 0,51062000 0,27823000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-12.476.617 2.731.398 -1.554.080 471.799Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.595.772 3.385.430 -1.943.694 560.931Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.119.155 -654.032 389.614 -89.132Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.791.073 765.277 393.453 -123.060Yabancı Para Çevrim Farkları-1.791.073 765.277 393.453 -123.060DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-14.267.690 3.496.675 -1.160.627 348.739TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.658.642 28.553.544 20.217.690 11.744.005Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.824.608 4.061.333 2.996.020 1.378.903Ana Ortaklık Payları30.834.034 24.492.211 17.221.670 10.365.102http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056800BIST