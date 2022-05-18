***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2022- 31.03.2022Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu , 7.DipnotDeğişikliğin NedeniDiğer Kapsamlı Gelir Tablosu tutarı teknik sebeplerden dolayı hatalı bildirildiği anlaşılmıştır.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokturAçıklamalarYapılan Değişikliklerin Net Dönem Karına etkisi yoktur.17.05.2022 tarihinde yayımlanan Finansal Rapor'un Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda yer alan kalemlere ait tutarlar teknik sebeplerden dolayı hatalı olduğu anlaşılmış olup değişiklik yapılarak Finansal Tablolar tekrar yayınlanacaktır. Ayrıca Bağımsız Denetim Raporunun Diğer Alacaklar dipnotuna (7.Dipnot) ilişkin açıklayıcı metin eklenmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031234BIST