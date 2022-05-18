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***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

18.05.2022 18:00
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Tablo ve-v


***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022- 31.03.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu , 7.Dipnot
Değişikliğin Nedeni
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu tutarı teknik sebeplerden dolayı hatalı bildirildiği anlaşılmıştır.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar

Yapılan Değişikliklerin Net Dönem Karına etkisi yoktur.
17.05.2022 tarihinde yayımlanan Finansal Rapor'un Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda yer alan kalemlere ait tutarlar teknik sebeplerden dolayı hatalı olduğu anlaşılmış olup değişiklik yapılarak Finansal Tablolar tekrar yayınlanacaktır. Ayrıca Bağımsız Denetim Raporunun Diğer Alacaklar dipnotuna (7.Dipnot) ilişkin açıklayıcı metin eklenmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031234


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Tam 6.237 6.402 44,26  
Yarım 3.015 3.097 21,41  
Çeyrek 1.512 1.548 10,71  
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Gümüş Gr. 11,18 11,19 0,21  
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