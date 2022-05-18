***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
18.05.2022 18:00
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022- 31.03.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu , 7.Dipnot
Değişikliğin Nedeni
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu tutarı teknik sebeplerden dolayı hatalı bildirildiği anlaşılmıştır.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
Yapılan Değişikliklerin Net Dönem Karına etkisi yoktur.
17.05.2022 tarihinde yayımlanan Finansal Rapor'un Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda yer alan kalemlere ait tutarlar teknik sebeplerden dolayı hatalı olduğu anlaşılmış olup değişiklik yapılarak Finansal Tablolar tekrar yayınlanacaktır. Ayrıca Bağımsız Denetim Raporunun Diğer Alacaklar dipnotuna (7.Dipnot) ilişkin açıklayıcı metin eklenmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031234
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,22
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
18:0515,8366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1018
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0450
|
15,9806
En Düşük
15,8143
18:0516,8924
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,2052
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8500
|
16,8924
En Düşük
16,6727
18:05939,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,30
|Açılış
|: 940,15
|
|Önceki Kapanış
|: 930,23
|
944,54
En Düşük
927,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AFYON
|3,56
|15.224.113
|% 0,00
|
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AFYON
|3,56
|15.224.113
|% 0,00
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8462
|15,8528
|% -0,54
|
|Euro
|16,7862
|16,8796
|% 1,15
|
|Sterlin
|19,7976
|19,8969
|% 1,04
|
|Frank
|16,2959
|16,3941
|% 1,55
|
|Riyal
|4,2196
|4,2408
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|25,14
|
|Altın Gr.
|940
|940
|9,83
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,98
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|0,21
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,23
|