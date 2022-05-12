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***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Takvim

12.05.2022 11:13
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Takvim


***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Şş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Şirketimiz 2022 yılı 1.çeyrek finansal sonuçları, bağımsız denetim sürecinin tamamlanmasının ardından 17.05.2022 tarihinde KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
01/01/2022 31/03/2022 17/05/2022
2. Çeyrek

3. Çeyrek

Yıllık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029625


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BIST En Aktif Hisseler12:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLBMD 7,15 10.494.808 % 10,00  
IMASM 29,16 7.869.118 % 9,95  
MNDRS 3,22 15.657.054 % 9,90  
ESCOM 11,85 57.007.979 % 9,42  
ULUUN 11,08 208.874.383 % 6,74  
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12:02 Alış Satış %  
Dolar 15,3923 15,3967 % 0,62  
Euro 16,1421 16,2020 % 0,42  
Sterlin 18,6919 18,7857 % 0,02  
Frank 15,3849 15,4776 % 0,33  
Riyal 4,0904 4,1109 % 0,56  
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12:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.847 -5,22  
Altın Gr. 914 915 2,91  
Cumhuriyet 6.158 6.251 -12,00  
Tam 6.123 6.279 -13,66  
Yarım 2.959 3.037 -6,61  
Çeyrek 1.484 1.519 -3,31  
Gümüş.Ons 21,25 21,27 -0,31  
Gümüş Gr. 10,53 10,54 -0,09  
B. Petrol 105 105 -2,27  
Seans Raporu 12:02
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