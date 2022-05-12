***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Takvim
12.05.2022 11:13
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Şş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimiz 2022 yılı 1.çeyrek finansal sonuçları, bağımsız denetim sürecinin tamamlanmasının ardından 17.05.2022 tarihinde KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2022 31/03/2022 17/05/2022
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029625
BIST
12:042.390
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -63,67
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.382
12:0415,3956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0937
|Açılış
|: 15,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
12:0416,2020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0680
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
12:04915,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,41
|Açılış
|: 915,05
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,78
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler12:02
|GLBMD
|7,15
|10.494.808
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|7.869.118
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|15.657.054
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,85
|57.007.979
|% 9,42
|
|ULUUN
|11,08
|208.874.383
|% 6,74
|
|LIDFA
|6,21
|561.105
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|60.421.409
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|740.470
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|10.569.242
|% -9,95
|
|DENGE
|1,77
|7.247.067
|% -7,81
|
|THYAO
|41,28
|1.666.000.577
|% -2,18
|
|SISE
|19,42
|1.206.341.682
|% -2,71
|
|KRDMD
|15,92
|1.049.018.753
|% -4,50
|
|SAHOL
|19,38
|834.043.906
|% -3,87
|
|EREGL
|32,86
|775.419.495
|% -3,75
|
|EKGYO
|2,68
|428.298.001
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,59
|487.494.643
|% -2,34
|
|DOHOL
|3,55
|273.927.354
|% -2,74
|
|ODAS
|2,32
|172.103.172
|% -5,31
|
|KRDMD
|15,92
|1.049.018.753
|% -4,50
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3923
|15,3967
|% 0,62
|
|Euro
|16,1421
|16,2020
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,6919
|18,7857
|% 0,02
|
|Frank
|15,3849
|15,4776
|% 0,33
|
|Riyal
|4,0904
|4,1109
|% 0,56
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-5,22
|
|Altın Gr.
|914
|915
|2,91
|
|Cumhuriyet
|6.158
|6.251
|-12,00
|
|Tam
|6.123
|6.279
|-13,66
|
|Yarım
|2.959
|3.037
|-6,61
|
|Çeyrek
|1.484
|1.519
|-3,31
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,27
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|-0,09
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,27
|
Seans Raporu
12:02
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-
12:17XU100
Endeks 2, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 54 altında . İşlem hacmi 15, 243.00 milyon TL de
-
12:17AYEN
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 14.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 470, 288 adet işlem
-
12:16OYAKC
Yüzde -6.87 oranında düşüşle 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 292, 104 adet işlem
-
12:15ARASE
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 89.60 lira fiyatla işlem gören hissede 249, 012 adet işlem
-
12:13KLMSN
Yüzde -6.72 oranında düşüşle 10.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 342, 938 adet işlem