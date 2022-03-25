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***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

25.03.2022 19:01
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Geleceğe Dönük Değe


***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Açıklamalar

                      2021 Yılı Değerlendirmesi
 
2021 yılında pandeminin etkilerinin azalmasıyla sağlık hizmet talebinin hızla normale dönmesi, operasyonda nitelikli işlem sayısının artması, Etlik Hastanesi kapasite artışının tamamlanmasına ilave olarak "SUT"(Sağlık Uygulama Tebliği) tarifesindeki olumlu değişiklik ve sağlık turizmi çalışmalarının etkisiyle ciroda önemli oranda artış gerçekleşerek 2021 için ciro beklentimiz yaklaşık %10, FAVÖK %15 tavan beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir.
Güçlü finansal performans gösterdiğimiz 2021 yılında ürettiğimiz pozitif nakit akıma bağlı olarak şirketimizin yılsonu düzeltilmiş Net Borç %32 azalmış olup Düzeltilmiş Net Borç / FAVÖK çarpanı 0,57 gerçekleşerek beklentilerimizi karşılamıştır.
 
  2022 Yılı Beklentileri
2021 yılında 453,5 milyon TL olarak gerçekleşen konsolide hasılatın 675-725 milyon TL aralığında,
2021 yılında 114 milyon TL olarak gerçekleşen FAVÖK' ün 170-190 milyon TL aralığında,
FAVÖK marjının %24-26 aralığında olacağını tahmin ediyoruz.
Beklentilerimize hisse devir süreci devam eden Adatıp Sağlık Hizmetli A.Ş'nin sahipliğindeki Adatıp Kurtköy Hastanesi dahil edilmemiştir.
Yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013229


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ACSEL 29,04 36.251.580 % 10,00  
PKENT 255,60 117.490.351 % 9,98  
SERVE 16,57 555.907 % 9,95  
ULUSE 77,45 54.811.762 % 9,94  
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Yarım 2.968 3.044 -6,99  
Çeyrek 1.489 1.522 -3,49  
Gümüş.Ons 25,43 25,47 -0,08  
Gümüş Gr. 12,12 12,13 -0,04  
B. Petrol 120 120 0,91  
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