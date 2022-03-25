***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2021 Yılı Değerlendirmesi2021 yılında pandeminin etkilerinin azalmasıyla sağlık hizmet talebinin hızla normale dönmesi, operasyonda nitelikli işlem sayısının artması, Etlik Hastanesi kapasite artışının tamamlanmasına ilave olarak "SUT"(Sağlık Uygulama Tebliği) tarifesindeki olumlu değişiklik ve sağlık turizmi çalışmalarının etkisiyle ciroda önemli oranda artış gerçekleşerek 2021 için ciro beklentimiz yaklaşık %10, FAVÖK %15 tavan beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir.Güçlü finansal performans gösterdiğimiz 2021 yılında ürettiğimiz pozitif nakit akıma bağlı olarak şirketimizin yılsonu düzeltilmiş Net Borç %32 azalmış olup Düzeltilmiş Net Borç / FAVÖK çarpanı 0,57 gerçekleşerek beklentilerimizi karşılamıştır.2022 Yılı Beklentileri2021 yılında 453,5 milyon TL olarak gerçekleşen konsolide hasılatın 675-725 milyon TL aralığında,2021 yılında 114 milyon TL olarak gerçekleşen FAVÖK' ün 170-190 milyon TL aralığında,FAVÖK marjının %24-26 aralığında olacağını tahmin ediyoruz.Beklentilerimize hisse devir süreci devam eden Adatıp Sağlık Hizmetli A.Ş'nin sahipliğindeki Adatıp Kurtköy Hastanesi dahil edilmemiştir.Yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013229BIST