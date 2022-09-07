***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2022 Yılı Beklentilerinin Güncellenmesi25.03.2022 tarihinde yapmış olduğumuz geleceğe yönelik değerlendirmelerimizin yer aldığı açıklamayı Lokman Hekim İstanbul Hastanesi dahil ederek güncellemekteyiz.2021 Gerçekleşen2022 Yılı İlk Açıklanan Değerlendirme2022 Yılı Güncellenen DeğerlendirmeHasılat 453,5 Milyon TL 675-725 Milyon TL 810-830 Milyon TLFavök 114 Milyon TL 170-190 Milyon TL 185-205 Milyon TLFavök Marjı %25,1 %24-%26 %23-%25Daha önce geleceğe yönelik değerlendirme kapsamında yaptığımız açıklamada 2021 yılına kıyaslaKonsolide ciroda, ortalama %54 olan artış oranını %81 olarak güncellerken,FAVÖK' de ortalama %58 olan artış oranını %71 olarak öngörmekteyiz.Lokman Hekim İstanbul Hastanesi'nin gruba katılması nedeniyle marjda 1 puanlık azalma olması beklenirken, İstanbul Hastanemizin grubumuza sektör ortalamalarına göre daha hızlı katkı sağlamasını ve 2023 yılında istenilen seviyeye ulaşmasını hedeflemekteyiz.Yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060837BIST