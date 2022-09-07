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***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

07.09.2022 09:37
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Geleceğe Dönük Değe


***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     2022 Yılı Beklentilerinin Güncellenmesi
 
25.03.2022 tarihinde yapmış olduğumuz geleceğe yönelik değerlendirmelerimizin yer aldığı açıklamayı Lokman Hekim İstanbul Hastanesi dahil ederek güncellemekteyiz.
2021 Gerçekleşen
2022 Yılı İlk Açıklanan Değerlendirme
2022 Yılı Güncellenen Değerlendirme

Hasılat 453,5 Milyon TL 675-725 Milyon TL 810-830 Milyon TL

Favök 114 Milyon TL 170-190 Milyon TL 185-205 Milyon TL

Favök Marjı %25,1 %24-%26 %23-%25

Daha önce geleceğe yönelik değerlendirme kapsamında yaptığımız açıklamada 2021 yılına kıyasla
Konsolide ciroda, ortalama %54 olan artış oranını %81 olarak güncellerken,  
FAVÖK' de ortalama %58 olan artış oranını %71 olarak öngörmekteyiz.
      
Lokman Hekim İstanbul Hastanesi'nin gruba katılması nedeniyle marjda 1 puanlık azalma olması beklenirken, İstanbul Hastanemizin grubumuza sektör ortalamalarına göre daha hızlı katkı sağlamasını ve 2023 yılında istenilen seviyeye ulaşmasını hedeflemekteyiz.   
 
    
Yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060837


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Gümüş Gr. 10,58 10,60 0,03  
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