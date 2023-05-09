***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2023 yılı geleceğe dönük değerlendirmelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.2022 Gerçekleşen 2023 Geleceğe Dönük DeğerlendirmeCiro 845 Milyon TL 1.250 - 1.350 Milyon TLFavök 173 Milyon TL 270 - 310 Milyon TLFavök Marjı %20,5 %21 - %23Yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148425BIST