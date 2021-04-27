***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 03.03.2021Genel Kurul Tarihi 27.03.2021Genel Kurul Saati 16:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Büklüm Sokak No:4 Kavaklıdere Çankaya, Ankara - TÜRKİYE adresinde bulunan Lokman Hekim Akay Hastanesi Toplantı SalonuGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,2 - 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,3 - 2020 Yılı Bilanço ve Kar – Zarar Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini onaya sunulması,6 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin, müzakeresi ve onaya sunulması,7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı ödenip ödenmeyeceğinin, ödenecekse miktarlarının kararlaştırılması,9 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin ‘Şirket Bağış ve Yardım Politikası' kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması, 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve şirket esas sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,10 - 2021 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaya sunulması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen ‘Ücretlendirme Politikası' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması,12 - Geri Alım Programı çerçevesinde geri alınan paylar hakkında bilgi verilmesi,13 - Yeni Hisse Geri Alım Programı'nın müzakere edilerek onaya sunulması ve Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,17 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2-2020 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1)Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verildi.2)2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okundu, müzakere edildi ve onaylandı,3)2020 Yılı Bilanço ve Kar – Zarar Tabloların okundu, müzakere edildi ve onaylandı,4)2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okundu, müzakere edildi ve onaylandı,5)Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyet nin seçimi yapıldı ve görev süreleri belirlendi,8)Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı ödenip ödenmeyeceği ve miktarları kararlaştırılaştırıldı,9)Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin ‘Şirket Bağış ve Yardım Politikası' kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verildi ve onaylandı, 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve şirket esas sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlendi,10)2021 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylandı,11)Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen ‘Ücretlendirme Politikası' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verildi ve onaylandı,12)Geri Alım Programı çerçevesinde geri alınan paylar hakkında bilgi verildi,13)Yeni Hisse Geri Alım Programı'nın müzakere edilerek onaya sunuldu ve Yönetim Kurulu yetkilendirildi,14)Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi müzakere edildi ve onaylandı,15)Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.16)Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.17)Dilek, temenniler ve kapanış.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 31.03.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2020 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 2020 Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931428BIST