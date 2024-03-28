***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.03.2024 21:19
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2023 YILI İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 05.03.2024
Genel Kurul Tarihi 28.03.2024
Genel Kurul Saati 16:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres İlbank Sosyal Tesisleri Anadolu Bul. No:24 Yenimahalle/ANKARA-TÜRKİYE adresinde bulunan İlbank Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 - Şirketimiz esas sözleşmesinde A grubu paylara tanınan Yönetim Kurulu üye seçim imtiyazına istinaden Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve üyelerin seçimi,
3 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kuruluna Davet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1 Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçildi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verildi.
2 Şirketimiz esas sözleşmesinde A grubu paylara tanınan Yönetim Kurulu üye seçim imtiyazına istinaden Yönetim Kurulu üye sayısı belirlendi ve seçildi.
3 Dilek, temenniler ve kapanış.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2023 İmtiyazlı Paylar Özel Kurulu Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 İmtiyazlı Paylar 2023 Özel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263995
BIST