***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
02.11.2022 20:45
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Lokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
03.03.2021
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Lokman Hekim Van Sağlık A.Ş.' nin şirketimizin geri alım programları çerçevesinde sahip olduğu tüm hisselerin (420.186 adet) 02.11.2022 tarihinde 20,10 TL fiyattan toplamda 8,4 milyon TL'ye özel emirle satıldığı şirketimize bildirilmiştir. Bağlı ortaklığımızın geri alım programı kapsamında hisse birim maliyeti 5,02-TL olup, satıştan 6,3 Milyon TL kar elde edilmiştir. Bağlı Ortaklığımızın şirketimiz sermayesinde pay sahipliği kalmamıştır. Kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine arz ederiz.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
LKMNH 02/11/2022 420.186 % 1,17 20,1 % 0 6.336.520 Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076403
BIST