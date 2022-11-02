***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkLokman Hekim Engürüsağ A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkLokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi03.03.2021Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimizin Bağlı Ortaklığı Lokman Hekim Van Sağlık A.Ş.' nin şirketimizin geri alım programları çerçevesinde sahip olduğu tüm hisselerin (420.186 adet) 02.11.2022 tarihinde 20,10 TL fiyattan toplamda 8,4 milyon TL'ye özel emirle satıldığı şirketimize bildirilmiştir. Bağlı ortaklığımızın geri alım programı kapsamında hisse birim maliyeti 5,02-TL olup, satıştan 6,3 Milyon TL kar elde edilmiştir. Bağlı Ortaklığımızın şirketimiz sermayesinde pay sahipliği kalmamıştır. Kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine arz ederiz.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarLKMNH 02/11/2022 420.186 % 1,17 20,1 % 0 6.336.520 Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076403BIST