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***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

20.09.2023 18:13
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Geri Alınan Payları


***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Lokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
03.03.2021
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

     Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Lokman Hekim Van Sağlık A.Ş.' nin şirketimizin geri alım programları çerçevesinde sahip olduğu tüm hisselerin (278.684 adet) 20.09.2023 tarihinde 40-TL fiyattan toplamda 11,2 milyon TL'ye özel emirle satıldığı şirketimize bildirilmiştir. Bağlı ortaklığımızın geri alım programı kapsamında hisse birim maliyeti 21,16-TL olup, satıştan 5,3 Milyon TL kar elde edilmiştir. Bağlı Ortaklığımızın şirketimiz sermayesinde pay sahipliği kalmamıştır. 
 
Kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine arz ederiz.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
LKMNH 20/09/2023 278.684 % 0,7 40 % 0 5.251.766,17 Yoktur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196503


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QNBFL 435,60 7.733.070 % 10,00  
GARFA 83,60 47.875.912 % 10,00  
YONGA 44,66 1.932.478 % 10,00  
MIATK 605,20 520.426.707 % 10,00  
SANFM 25,74 30.994.365 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,0327 27,0382 % 0,12  
Euro 28,9832 28,9976 % 0,54  
Sterlin 33,3947 33,5622 % 0,05  
Frank 30,0846 30,2658 % 0,38  
Riyal 7,1850 7,2210 % 0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.943 1.944 12,18  
Altın Gr. 1.689 1.689 11,50  
Cumhuriyet 11.322 11.493 -8,00  
Tam 11.083 11.203 37,00  
Yarım 5.559 5.625 19,00  
Çeyrek 2.771 2.812 9,00  
Gümüş.Ons 23,49 23,52 0,30  
Gümüş Gr. 20,42 20,44 0,27  
B. Petrol 94,19 94,19 -0,15  
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