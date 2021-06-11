***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Dağıtım Tablosunun Yeni Sermayeye Göre GüncellenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kar Dağıtım Tablosunun Yeni Sermayeye Göre GüncellenmesiKarar Tarihi 03.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021 1. Taksit 0,1111111 11,11111 15 0,0944444 9,44444A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021 2. Taksit 0,1111111 11,11111 15 0,0944444 9,44444A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021 TOPLAM 0,2222222 22,22222 15 0,1888888 18,88888B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 1. Taksit 0,1111111 11,11111 15 0,0944444 9,44444B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 2. Taksit 0,1111111 11,11111 15 0,0944444 9,44444B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 TOPLAM 0,2222222 22,22222 15 0,1888888 18,88888Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 20.09.2021 20.09.2021 22.09.2021 21.09.20212. Taksit 22.11.2021 22.11.2021 24.11.2021 23.11.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021 96.603,773 50B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 11.903.396,227 50Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre konsolide dönem net karı 29.789.179-TL olup Ana ortaklığımıza ait Dönem Net Karı 24.250.988-TL dir.Esas sözleşmemiz, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 784.203,02-TL hesaplanan Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten ve 4.206.357-TL tutarındaki Yıl İçinde Yapılan Bağışlar eklendikten sonra 25.758.950,74-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârına ulaşılmaktadır.Vergi Usul Kanunu hükümlerine(Yasal Kayıt) göre Net Dağıtılabilir Dönem Karı 14.899.857,41-TL dir.2020 yılı Net Dağıtılabilir Dönem Karı olan 14.899.857,41 -TL'nin brüt 8.000.000-TL kısmının nakit kar payı olarak dağıtılmasına, 2020 karından kalan 6.219.857,41-TL ve olağanüstü yedeklerden 5.780.142,59-TL olmak üzere şirket çıkarılmış sermayesinin %50 oranına tekabül eden toplam 12.000.000 TL'lik kar payının ise bedelsiz pay olarak dağıtılmasına, 784.203,02-TL genel kanuni yedek akçe, 680.000-TL ikinci kar payı üzerinden yedek akçe ayrılmasına,Nakit dağıtılacak kar payının iki eşit taksitte 20.09.2021 ve 22.11.2021 tarihlerinde ödenmesi ve bedelsiz pay dağıtımı hususlarının 2020 yılı Olağan Genel Kurulunda karara bağlanmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.Yönetim Kurulu Kar dağıtım teklifi Genel Kurulca onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941918BIST