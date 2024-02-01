***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.02.2024 19:39
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi ve Süresinin Uzatılmasına İlişkin Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.02.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 01.02.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun(SPK) 25.06.2010 tarihli 18/542 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olan şirketimizin, SPK'nın II-18.1 seri numaralı tebliği doğrultusunda, mevcut 200.000.000-TL (iki yüz milyon türk lirası) olan kayıtlı sermaye tavanının artırılarak, 1.000.000.000-TL (bir milyar türk lirası) olmasına ve kayıtlı sermaye tavan izninin 2024-2028 (5 yıl) yılları için geçerli olmasına, gerekli onay ve izin işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Madde Tadili.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246271
BIST