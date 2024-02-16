***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.02.2024 12:45
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutar ve Süresinin Uzatılması İçin SPK'na Başvuru Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.02.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 01.02.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun(SPK) 25.06.2010 tarihli 18/542 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olan şirketimizin, SPK'nın II-18.1 seri numaralı tebliği doğrultusunda, mevcut 200.000.000-TL (iki yüz milyon türk lirası) olan kayıtlı sermaye tavanının artırılarak, 1.000.000.000-TL (bir milyar türk lirası) olmasına ve kayıtlı sermaye tavan izninin 2024-2028 (5 yıl) yılları için geçerli olmasına, gerekli onay ve izin işlemlerinin yapılmasına karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurulun 15.02.2024 tarih E-29833736-110.04.04-49773 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.
Esas Sözleşmenin "sermaye ve imtiyazlar" başlıklı 6.maddesi ve mevzuata uyum amacıyla tadil edilen 8,9,11,12,13 ve 16'ncı maddelerine ilişkin tadil metinleri, yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadili SPK Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250028
BIST