***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutar ve Süresinin Uzatılması İçin SPK'na Başvuru SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.02.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 01.02.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun(SPK) 25.06.2010 tarihli 18/542 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olan şirketimizin, SPK'nın II-18.1 seri numaralı tebliği doğrultusunda, mevcut 200.000.000-TL (iki yüz milyon türk lirası) olan kayıtlı sermaye tavanının artırılarak, 1.000.000.000-TL (bir milyar türk lirası) olmasına ve kayıtlı sermaye tavan izninin 2024-2028 (5 yıl) yılları için geçerli olmasına, gerekli onay ve izin işlemlerinin yapılmasına karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurulun 15.02.2024 tarih E-29833736-110.04.04-49773 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.Esas Sözleşmenin "sermaye ve imtiyazlar" başlıklı 6.maddesi ve mevzuata uyum amacıyla tadil edilen 8,9,11,12,13 ve 16'ncı maddelerine ilişkin tadil metinleri, yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadili SPK Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250028BIST