***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiAraziAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü220.534,12 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi10.01.2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?evetToplam Alım Bedeli12.616.894,17-TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)1,5Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)35Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,3Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)4,3İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1,5Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih11.05.2023Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriGüneş enerjisi santrali için kullanılacak arazidir. Şirket faaliyetlerine etkisi olumludur.Karşı TarafArazi sahibi üç gerçek kişidir.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiSadece arazi alımından kaynaklı ticari ilişkidir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi08/01/2023Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık usulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniEmsal fiyatların biliniyor olmasıDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarGüneş enerjisine dayalı elektrik üretimi için Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş.ve bağlı ortaklığımız Lokman Hekim Van A.Ş. adına yaptığımız başvuruların onaylandığı, Lokman Hekim İstanbul A.Ş.'nin onay sürecinin devam ettiği Şirketimizin 27.04.2023 tarihinde yapmış olduğu açıklamayla duyurulmuştu.Bu kapsamda Eskişehir ili Seyitgazi ilçesinde 220.534 m2 marjinal arazi satın alınmıştır. Ayrıca Lokman Hekim İstanbul Hastanesi için izinlerin alınmasına müteakip 48.582 m2 arazi satın alınmak üzere anlaşılmış olup gerekli izinler çıktıktan sonra satın alınacaktır.Satın alınan ve alınacak olan bu araziye kurulacak olan güneş enerji santraliyle Lokman Hekim Sağlık Grubumuz'un mevcutta tüm elektrik tüketiminin karşılanması ve tüketimimizi aşan üretim miktarının da lisanssız elektrik üretim ve satış mevzuatı kapsamında satılması ve ilave gelir elde edilmesi planlanmaktadır. Projenin tahmini geri dönüş süresi enerji fiyatlarına bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte 3 – 5 Yıl arasında olması beklenmektedir.GES projesi için almış olduğumuz arazinin hayırlı olmasını temenni ederiz.Proje ile ilgili önemli gelişmeler oldukça kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150652BIST