***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
12.05.2023 09:55
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arazi
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
220.534,12 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10.01.2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
evet
Toplam Alım Bedeli
12.616.894,17-TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
1,5
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
35
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,3
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
4,3
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1,5
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
11.05.2023
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Güneş enerjisi santrali için kullanılacak arazidir. Şirket faaliyetlerine etkisi olumludur.
Karşı Taraf
Arazi sahibi üç gerçek kişidir.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Sadece arazi alımından kaynaklı ticari ilişkidir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
08/01/2023
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Emsal fiyatların biliniyor olması
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi için Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş.ve bağlı ortaklığımız Lokman Hekim Van A.Ş. adına yaptığımız başvuruların onaylandığı, Lokman Hekim İstanbul A.Ş.'nin onay sürecinin devam ettiği Şirketimizin 27.04.2023 tarihinde yapmış olduğu açıklamayla duyurulmuştu.
Bu kapsamda Eskişehir ili Seyitgazi ilçesinde 220.534 m2 marjinal arazi satın alınmıştır. Ayrıca Lokman Hekim İstanbul Hastanesi için izinlerin alınmasına müteakip 48.582 m2 arazi satın alınmak üzere anlaşılmış olup gerekli izinler çıktıktan sonra satın alınacaktır.
Satın alınan ve alınacak olan bu araziye kurulacak olan güneş enerji santraliyle Lokman Hekim Sağlık Grubumuz'un mevcutta tüm elektrik tüketiminin karşılanması ve tüketimimizi aşan üretim miktarının da lisanssız elektrik üretim ve satış mevzuatı kapsamında satılması ve ilave gelir elde edilmesi planlanmaktadır. Projenin tahmini geri dönüş süresi enerji fiyatlarına bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte 3 – 5 Yıl arasında olması beklenmektedir.
GES projesi için almış olduğumuz arazinin hayırlı olmasını temenni ederiz.
Proje ile ilgili önemli gelişmeler oldukça kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150652
BIST