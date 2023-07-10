***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiAraziAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü48.582,92Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi10.01.2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli2.673.000İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,31Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)7,43Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,25Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)0,85İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,87Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih06.07.2023Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriGüneş enerjisi santrali için kullanılacak arazidir. Şirket faaliyetlerine etkisi olumludurKarşı TarafTek Gerçek KişiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiSadece arazi alımından kaynaklı ticari ilişkidirVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi08/01/2023Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniEmsal fiyatların biliniyor olmasıDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarGüneş enerjisine dayalı elektrik üretimi için Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. ve bağlı ortaklığımız Lokman Hekim Van A.Ş. adına yaptığımız başvuruların onaylandığı, Lokman Hekim İstanbul A.Ş.'nin onay sürecinin devam ettiğini ayrıca 12.05.2023 tarihinde GES projesi kapsamında 220.534 m2 arazi satın alındığı duyurulmuştu.Lokman Hekim İstanbul A.Ş. için başvuru süreci devam etmekte olup, arazi satın alma sözleşmesi koşulları gereği Eskişehir ili Seyitgazi ilçesinde 48.582,92 m² arazi satın alınmış olup GES projesini hayata geçirmek üzere sahip olduğumuz arazi 269.117,04 m² alana ulaşmıştır.GES kapsamında elektrik üretimi için başvurusu OEDAŞ tarafından onaylanan şirketler için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuruları da yapılmış olup ilgili kurumlarca değerlendirme devam etmektedir.Proje ile ilgili önemli gelişmeler oldukça kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169783BIST