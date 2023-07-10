***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
10.07.2023 20:01
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arazi
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
48.582,92
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10.01.2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
2.673.000
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,31
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
7,43
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,25
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0,85
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,87
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
06.07.2023
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Güneş enerjisi santrali için kullanılacak arazidir. Şirket faaliyetlerine etkisi olumludur
Karşı Taraf
Tek Gerçek Kişi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Sadece arazi alımından kaynaklı ticari ilişkidir
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
08/01/2023
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Emsal fiyatların biliniyor olması
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi için Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. ve bağlı ortaklığımız Lokman Hekim Van A.Ş. adına yaptığımız başvuruların onaylandığı, Lokman Hekim İstanbul A.Ş.'nin onay sürecinin devam ettiğini ayrıca 12.05.2023 tarihinde GES projesi kapsamında 220.534 m2 arazi satın alındığı duyurulmuştu.
Lokman Hekim İstanbul A.Ş. için başvuru süreci devam etmekte olup, arazi satın alma sözleşmesi koşulları gereği Eskişehir ili Seyitgazi ilçesinde 48.582,92 m² arazi satın alınmış olup GES projesini hayata geçirmek üzere sahip olduğumuz arazi 269.117,04 m² alana ulaşmıştır.
GES kapsamında elektrik üretimi için başvurusu OEDAŞ tarafından onaylanan şirketler için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuruları da yapılmış olup ilgili kurumlarca değerlendirme devam etmektedir.
Proje ile ilgili önemli gelişmeler oldukça kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169783
BIST