***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.10.2021 14:52
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.09.2021 tarihinde yaptığımız açıklamada Lokman Hekim Etlik Hastanesi'nin Yeni Etlik Hastanesinin faaliyete geçmesiyle birlikte mevcut hastanenin modernizasyon çalışmalarına başladığımızı kamuoyuna duyurmuştuk.
Lokman Hekim Etlik Hastanesinin modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasına müteakip Sağlık Bakanlığı ruhsatlandırma süreci de tamamlanmış olup Lokman Hekim Etlik Hastanesi 100 yatağıyla tam kapasite hizmet sunumuna başlamıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunar, sağlıklı günler dileriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971018
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