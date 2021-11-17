***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize son dönemde yatırımcılardan gelen sorular üzerine, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.LHÜ Ankara Hastanesi ile olan işbirliğimize ilave olarak, 2021 yılının Eylül ayında faaliyete başlayan LHÜ Diş Hastanesi ile Şirketimiz arasında "Ortak Altyapı ve Kaynak Kullanım Protokolü" imzalanmış olup bu çerçevedea) web sitesi, çağrı merkezi ve bilgi sistemleri altyapısının ortak kullanımıb) insan kaynakları, bilgi işlem, medikal muhasebe, kurumsal iletişim, sağlık turizmi, kalite yönetimi, pazarlama ve mali işler konularında ortak kaynak kullanımı yapılmaktadır.Şirketimizin protokolde yazılı konularla sınırlı olmak kaydıyla sunacağı hizmetlerin bedeli tahsil edilecektir.Yukarıda açıklanan çerçevede, sahipliği ve yönetimi kamu tüzel kişiliğine haiz Lokman Hekim Üniversitesi'ne ait olan LHÜ Söğütözü Diş Hastanesi ile yapılan protokolün şirketimiz faaliyetlerine olumlu katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978229BIST