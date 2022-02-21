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***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.02.2022 08:18
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklama


***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               01.02.2022 tarihinde İstanbul ili Pendik ilçesinde bulunan Adatıp Kurtköy Hastanesi'nin sahibi olan Adatıp Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin tamamının şirketimize devrine yönelik bağlayıcı olmayan ön sözleşme imzaladığını yatırımcılarımızla paylaşmıştık.
Adatıp Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi ile hisselerinin tamamının alımına yönelik yapılan durum tespit ve değerlendirme çalışmaları tamamlanmış olup, nihai hisse devir sözleşmesi 18.02.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Kapanış ve hisse devirleri, Rekabet Kurumu onayının tebliğini takip eden 5 işgünü içerisinde 28.02.2022 tarihli finansal tablolarla yapılacaktır.
Hisse devri ve kapanışın gerçekleşmesini takiben şirketimizin ödeyeceği nakit hisse devir bedeli ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Adatıp Kurtköy Hastanesi 200 yatak kapasitesine sahip, 115 yatak ruhsatı bulunan, 25.000 m2 kapalı alanda faaliyet gösteren bir sağlık hizmet sunucusudur.
Adatıp Kurtköy Hastanesi, kapanış işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından "Lokman Hekim" markası ve hizmet kalitesiyle, sağlık hizmet sunumuna kesintisiz olarak devam edecektir.
Şirketimizin İstanbul'da yaptığı ilk yatırımın, özellikle ve öncelikle sağlık turizmi alanında olmak üzere karlılık ve hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağını tahmin ediyoruz.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003040


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ACSEL 28,26 24.342.416 % 0,00  
ADEL 31,48 6.661.357 % 0,00  
ADESE 0,72 14.930.523 % 0,00  
AEFES 29,38 23.688.993 % 0,00  
AFYON 3,24 8.458.774 % 0,00  
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Frank 14,7373 14,8261 % -0,11  
Riyal 3,6169 3,6350 % -0,26  
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Altın Gr. 827 828 -4,95  
Cumhuriyet 5.539 5.623 15,00  
Tam 5.512 5.652 45,60  
Yarım 2.664 2.734 22,06  
Çeyrek 1.336 1.367 11,03  
Gümüş.Ons 23,69 23,73 -0,22  
Gümüş Gr. 10,38 10,39 -0,11  
B. Petrol 90,85 90,85 -0,54  
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