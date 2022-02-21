***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.02.2022 tarihinde İstanbul ili Pendik ilçesinde bulunan Adatıp Kurtköy Hastanesi'nin sahibi olan Adatıp Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin tamamının şirketimize devrine yönelik bağlayıcı olmayan ön sözleşme imzaladığını yatırımcılarımızla paylaşmıştık.Adatıp Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi ile hisselerinin tamamının alımına yönelik yapılan durum tespit ve değerlendirme çalışmaları tamamlanmış olup, nihai hisse devir sözleşmesi 18.02.2022 tarihinde imzalanmıştır.Kapanış ve hisse devirleri, Rekabet Kurumu onayının tebliğini takip eden 5 işgünü içerisinde 28.02.2022 tarihli finansal tablolarla yapılacaktır.Hisse devri ve kapanışın gerçekleşmesini takiben şirketimizin ödeyeceği nakit hisse devir bedeli ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.Adatıp Kurtköy Hastanesi 200 yatak kapasitesine sahip, 115 yatak ruhsatı bulunan, 25.000 m2 kapalı alanda faaliyet gösteren bir sağlık hizmet sunucusudur.Adatıp Kurtköy Hastanesi, kapanış işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından "Lokman Hekim" markası ve hizmet kalitesiyle, sağlık hizmet sunumuna kesintisiz olarak devam edecektir.Şirketimizin İstanbul'da yaptığı ilk yatırımın, özellikle ve öncelikle sağlık turizmi alanında olmak üzere karlılık ve hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağını tahmin ediyoruz.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003040BIST