***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.02.2022 ve 21.02.2022 tarihlerinde yapmış olduğu özel durum açıklamalarında belirtilen Adatıp Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin %100 oranında paylarının iktisabına ilişkin ön koşul olarak belirlenen Rekabet Kurulu onayı 28.03.2022 tarihi itibariyle şirketimize tebliğ edilerek onaylanmıştır.Hisse devri ve kapanış işlemlerinin 28.02.2022 tarihli finansal tablolar esas alınmak suretiyle 01.04.2022 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.Kapanış işlemlerinin tamamlanmasına müteakip ayrıca özel durum açıklaması yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013401BIST