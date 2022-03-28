***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2022 15:29
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.02.2022 ve 21.02.2022 tarihlerinde yapmış olduğu özel durum açıklamalarında belirtilen Adatıp Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin %100 oranında paylarının iktisabına ilişkin ön koşul olarak belirlenen Rekabet Kurulu onayı 28.03.2022 tarihi itibariyle şirketimize tebliğ edilerek onaylanmıştır.
Hisse devri ve kapanış işlemlerinin 28.02.2022 tarihli finansal tablolar esas alınmak suretiyle 01.04.2022 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.
Kapanış işlemlerinin tamamlanmasına müteakip ayrıca özel durum açıklaması yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013401
BIST
15:132.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 10,10
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
15:1314,8435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0129
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
15:1316,2907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0042
|Açılış
|: 16,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
15:13923,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -10,02
|Açılış
|: 923,88
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler15:11
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|833.959
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.616.384
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|710.481
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|16.150.237
|% 9,83
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|199.472.274
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|63.693.195
|% -9,90
|
|KSTUR
|241,00
|168.212
|% -5,49
|
|SANEL
|5,82
|2.106.459
|% -4,59
|
|THYAO
|29,08
|3.035.227.676
|% 3,27
|
|SASA
|61,55
|1.815.650.104
|% 2,58
|
|KRDMD
|15,29
|966.763.108
|% -0,07
|
|KARSN
|5,18
|937.351.352
|% 4,65
|
|EREGL
|32,96
|906.528.753
|% -0,72
|
|ODAS
|1,82
|606.439.911
|% 8,33
|
|KARSN
|5,18
|937.351.352
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,34
|255.082.716
|% 2,63
|
|THYAO
|29,08
|3.035.227.676
|% 3,27
|
|YKBNK
|3,90
|319.108.015
|% 0,00
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8397
|14,8448
|% 0,10
|
|Euro
|16,2745
|16,2865
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,4062
|19,5036
|% -0,44
|
|Frank
|15,8013
|15,8965
|% -0,46
|
|Riyal
|3,9445
|3,9643
|% 0,07
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-16,35
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-11,44
|
|Cumhuriyet
|6.095
|6.187
|-93,00
|
|Tam
|6.077
|6.228
|-82,53
|
|Yarım
|2.937
|3.013
|-39,93
|
|Çeyrek
|1.473
|1.506
|-19,96
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|-0,23
|
|B. Petrol
|112
|112
|-5,69
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:26MANAS
Yüzde 4.26 oranında artışla 21.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 246, 418 adet işlem
-
15:25KNFRT
Yüzde 4.79 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 343, 903 adet işlem
-
15:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, THYAO, DOHOL
-
15:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 14 artarak (% 0.21 ) 1, 961
-
15:24
KRSTL, ULUSE, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında