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***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.03.2022 15:29
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklama


***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 01.02.2022 ve 21.02.2022 tarihlerinde yapmış olduğu özel durum açıklamalarında belirtilen Adatıp Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin %100 oranında paylarının iktisabına ilişkin ön koşul olarak belirlenen Rekabet Kurulu onayı 28.03.2022 tarihi itibariyle şirketimize tebliğ edilerek onaylanmıştır.
Hisse devri ve kapanış işlemlerinin 28.02.2022 tarihli finansal tablolar esas alınmak suretiyle 01.04.2022 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.
    
Kapanış işlemlerinin tamamlanmasına müteakip ayrıca özel durum açıklaması yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013401


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KENT 213,00 2.022.181 % 9,96  
ULUSE 85,15 833.959 % 9,94  
FRIGO 3,33 16.616.384 % 9,90  
SERVE 18,21 710.481 % 9,90  
MERKO 3,80 16.150.237 % 9,83  
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Sterlin 19,4062 19,5036 % -0,44  
Frank 15,8013 15,8965 % -0,46  
Riyal 3,9445 3,9643 % 0,07  
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15:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.942 1.942 -16,35  
Altın Gr. 922 922 -11,44  
Cumhuriyet 6.095 6.187 -93,00  
Tam 6.077 6.228 -82,53  
Yarım 2.937 3.013 -39,93  
Çeyrek 1.473 1.506 -19,96  
Gümüş.Ons 25,14 25,17 -0,37  
Gümüş Gr. 11,94 11,95 -0,23  
B. Petrol 112 112 -5,69  
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