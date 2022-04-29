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***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.04.2022 10:15
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklama


***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Ticaret Bakanlığı'na yaptığımız başvuru neticesinde şirketimizin "Lokman Hekim Engürüsağ" markasıyla TURQUALITY® Marka Destek Programı kapsamına alınması uygun görülmüştür. Bu çerçevede, kapsama alındığımız 26.04.2022 tarihinden itibaren gerçekleştireceğimiz harcama ve faaliyetlerimiz desteklenecektir.
 
TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan firmaların, tüm hizmetlerini kapsayacak şekilde gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli markalaşma programıdır.
 
Şirketimizin 2019 yılında 236,8 Milyon TL olan sağlık hizmeti cirosu %62 artarak 2021 yılında 383,4 Milyon TL ye ulaşmıştır. Cironun içerisinde %6,3 olan sağlık turizmi gelirleri, 3 yılda %190 artarak ciro içerisindeki payı %11,3 seviyesine yükselmiştir.
 
TURQUALITY® programının, Lokman Hekim markasının yeni üyesi Lokman Hekim İstanbul Hastanesi başta olmak üzere tüm hastanelerimizin sağlık turizmi alanındaki faaliyetlerini genişletmesini ve Lokman Hekim'in uluslararası arenada bilinirliği ile rekabet gücünü artırmaya yönelik hedeflerine katkı sağlamasını bekliyoruz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025379


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UFUK 31,38 2.330.057 % 9,95  
MERKO 3,70 15.537.254 % 9,79  
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Tam 5.954 6.102 -24,87  
Yarım 2.878 2.952 -12,04  
Çeyrek 1.443 1.476 -6,02  
Gümüş.Ons 23,46 23,48 0,32  
Gümüş Gr. 11,15 11,17 0,15  
B. Petrol 108 108 0,47  
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