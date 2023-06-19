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***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.06.2023 12:33
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklama


***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 10.07.2023 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere  
Şirketimizin Yönetim Kurulu,  Genel Müdür (CEO) olarak Sayın Süleyman Alper İnceöz'ün atanmasına karar vermiştir.
 
Bu kararla  Sayın Mustafa Sarıoğlu Genel müdürlük görevini Lokman Hekim Sağlık Grubumuzda 10 yılı aşkın süredir CFO olarak görev yapan Sayın Süleyman Alper İnceöz'e devredecek olup Sayın Mustafa Sarıoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi devam etmektedir.
 
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159739


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