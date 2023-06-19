***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.06.2023 12:33
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 10.07.2023 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere
Şirketimizin Yönetim Kurulu, Genel Müdür (CEO) olarak Sayın Süleyman Alper İnceöz'ün atanmasına karar vermiştir.
Bu kararla Sayın Mustafa Sarıoğlu Genel müdürlük görevini Lokman Hekim Sağlık Grubumuzda 10 yılı aşkın süredir CFO olarak görev yapan Sayın Süleyman Alper İnceöz'e devredecek olup Sayın Mustafa Sarıoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi devam etmektedir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159739
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