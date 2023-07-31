***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre, 1.000.000 TL sermayeli, sermayesinin %100'ü şirketimize ait olacak şekilde ve grubumuz bünyesindeki tüm tesislerin lojistik işlerinin yürütülmesi amacıyla Lokman Hekim Lojistik A.Ş.isimli şirket kurulmasına karar verilmiş olup, şirketin kuruluş ve tescil işlemleri 28.07.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Şirketimizin bünyesinde faaliyet gösteren Lokman Hekim Laundry işletmesinin faaliyetleri Lokman Hekim Lojistik A.Ş.'ne devredilecektir.Yeni kurulan Lokman Hekim Lojistik A.Ş. hizmet sunduğu tüm alanlarda Lokman Hekim Sağlık Grubu tesisleri başta olmak üzere, sektördeki diğer sağlık hizmet sunucuları ve diğer kurum ve kuruluşlara "LHL" markasıyla servis sunacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176989BIST