***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.07.2023 09:57
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre, 1.000.000 TL sermayeli, sermayesinin %100'ü şirketimize ait olacak şekilde ve grubumuz bünyesindeki tüm tesislerin lojistik işlerinin yürütülmesi amacıyla Lokman Hekim Lojistik A.Ş.isimli şirket kurulmasına karar verilmiş olup, şirketin kuruluş ve tescil işlemleri 28.07.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Şirketimizin bünyesinde faaliyet gösteren Lokman Hekim Laundry işletmesinin faaliyetleri Lokman Hekim Lojistik A.Ş.'ne devredilecektir.
Yeni kurulan Lokman Hekim Lojistik A.Ş. hizmet sunduğu tüm alanlarda Lokman Hekim Sağlık Grubu tesisleri başta olmak üzere, sektördeki diğer sağlık hizmet sunucuları ve diğer kurum ve kuruluşlara "LHL" markasıyla servis sunacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176989
BIST
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12:357.236
En Düşük
|Değişim
|: 2,38%
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|Açılış
|: 7.143
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|Önceki Kapanış
|: 7.067
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7.117
En Yüksek
7.240
12:3526,9621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
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|Açılış
|: 26,9200
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|Önceki Kapanış
|: 26,9700
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27,0282
En Düşük
26,8410
12:3529,7549
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 29,7000
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|Önceki Kapanış
|: 29,7000
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29,9501
En Düşük
29,5715
12:351.695,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.695,42
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|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
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1.700,98
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SAYAS
|49,50
|56.796.051
|% 10,00
|
|CWENE
|286,10
|663.739.588
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|554.532.779
|% 10,00
|
|YEOTK
|150,70
|375.907.351
|% 10,00
|
|AYCES
|217,80
|61.369.244
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|246.199.441
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|179.112.320
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|9.269.981
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|818.594
|% -9,96
|
|AVHOL
|116,10
|18.258.467
|% -9,93
|
|EREGL
|40,36
|5.158.859.529
|% 4,94
|
|ASTOR
|110,70
|4.696.974.777
|% 9,28
|
|THYAO
|235,40
|4.158.110.953
|% 0,17
|
|YKBNK
|14,19
|3.664.461.949
|% 1,72
|
|KCHOL
|135,90
|3.141.500.886
|% 1,27
|
|YKBNK
|14,19
|3.664.461.949
|% 1,72
|
|ZOREN
|4,29
|868.073.515
|% 5,67
|
|EKGYO
|8,61
|1.313.248.836
|% 1,29
|
|SKBNK
|3,15
|474.158.674
|% 0,96
|
|ISCTR
|15,21
|2.131.651.204
|% 1,06
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9565
|26,9621
|% 0,32
|
|Euro
|29,7482
|29,7549
|% 0,39
|
|Sterlin
|34,5519
|34,7252
|% 0,37
|
|Frank
|30,8777
|31,0637
|% 0,34
|
|Riyal
|7,1702
|7,2061
|% 0,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-3,16
|
|Altın Gr.
|1.694
|1.694
|0,93
|
|Cumhuriyet
|11.273
|11.444
|-52,00
|
|Tam
|11.032
|11.113
|-30,00
|
|Yarım
|5.520
|5.582
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.760
|2.791
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,29
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,00
|21,03
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,48
|84,48
|0,07
|