***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSosyal Güvenlik Kurumu tarafından özel Sağlık hizmet sunucularının fiyatlama esaslarını düzenleyen Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 24 Ağustos 2023 tarihli ve 32289 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan fiyat düzenlemesinin, Lokman Hekim Sağlık Grubu 2023 yılı sağlık hizmetleri cirosuna %7.5 ila %9.0 aralığında ilave katkı sağlamasını bekliyoruz. Yapılan düzenlemeyi, enflasyona bağlı oluşan maliyet artışlarına karşın favök marjı hedefimizi (%21 - %23) koruma noktasında olumlu bulduğumuzu ifade ediyoruz. Düzenlemenin hayata geçmesine katkı sunan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu yöneticilerine teşekkür ediyoruz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189485BIST