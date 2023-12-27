***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2023 19:51
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27 Mart 2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanan mevcut geri alım programıyla, Yönetim Kurulu 3 yıl süreyle şirketimiz hisse senetlerini 50 TL üst fiyat limitine kadar geri alma yetkisine sahip kılınmıştır.
Yönetim Kurulumuz güncel ekonomik gelişmeler ve şirketin operasyonel performansını tekrar değerlendirerek programdaki üst fiyat limitini 150 TL'ye yükseltme kararı almıştır.
Yapılan fiyat güncellemesi ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229899
BIST
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18:057.260
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
|| -38,89
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.365
18:0529,4013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1288
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4102
En Düşük
29,0967
18:0532,6910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,3512
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,7307
En Düşük
32,1313
18:051.969,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 31,77
|Açılış
|: 1.969,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.970,50
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMPOL
|93,50
|10.226.828
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|350.415.734
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,75
|25.697.974
|% 10,00
|
|ATAKP
|42,68
|120.461.140
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|34.101.592
|% 10,00
|
|KUYAS
|44,28
|7.191.338
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|25.929.961
|% -9,98
|
|ACSEL
|89,75
|122.188.991
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|291.272.531
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|572.664.565
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|5.879.095.387
|% -2,42
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|TUPRS
|146,20
|3.073.749.409
|% 1,88
|
|EKGYO
|6,76
|1.432.682.233
|% -1,17
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|MRGYO
|4,55
|364.036.638
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3913
|29,4013
|% 0,44
|
|Euro
|32,6671
|32,6910
|% 1,09
|
|Sterlin
|37,5052
|37,6932
|% 1,46
|
|Frank
|34,7318
|34,9410
|% 2,15
|
|Riyal
|7,8165
|7,8557
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,34
|24,37
|% 0,66
|
|Platin
|997,16
|999,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.156,09
|1.159,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,83
|79,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.082,42
|2.082,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SUMAS
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -28, 61 kaybederek (% -0.44 ) 6, 452
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TURGG, ZEDUR, MRGYO, QNBFL, MIATK, GRSEL, BAYRK, QNBFB, ATAKP, ULAS
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUYAS, SKBNK, GUBRF, INVES, VERUS, SNPAM, EMNIS, ISGYO, AHGAZ
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17:58
MRGYO, BEYAZ, OBASE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında