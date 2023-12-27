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***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.12.2023 19:51
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklama


***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       27 Mart 2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanan mevcut geri alım programıyla, Yönetim Kurulu 3 yıl süreyle şirketimiz hisse senetlerini 50 TL üst fiyat limitine kadar geri alma yetkisine sahip kılınmıştır.
Yönetim Kurulumuz güncel ekonomik gelişmeler ve şirketin operasyonel performansını tekrar değerlendirerek programdaki üst fiyat limitini 150 TL'ye yükseltme kararı almıştır.
Yapılan fiyat güncellemesi ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229899


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MIATK 31,68 350.415.734 % 10,00  
ZEDUR 79,75 25.697.974 % 10,00  
ATAKP 42,68 120.461.140 % 10,00  
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Gümüş ONS 24,34 24,37 % 0,66  
Platin 997,16 999,46 % 0,66  
Paladyum 1.156,09 1.159,47 % 0,66  
Brent Pet. 79,83 79,83 % 0,66  
Altın Ons 2.082,42 2.082,72 % 0,66  
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