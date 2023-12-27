***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27 Mart 2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanan mevcut geri alım programıyla, Yönetim Kurulu 3 yıl süreyle şirketimiz hisse senetlerini 50 TL üst fiyat limitine kadar geri alma yetkisine sahip kılınmıştır.Yönetim Kurulumuz güncel ekonomik gelişmeler ve şirketin operasyonel performansını tekrar değerlendirerek programdaki üst fiyat limitini 150 TL'ye yükseltme kararı almıştır.Yapılan fiyat güncellemesi ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229899BIST