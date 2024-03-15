***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAday Gösterme Komitesini Bünyesinde bulunduran Kurumsal Yönetim Komitesinin 15/03/2024 tarihli bağımsız üye seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak Şirketimizde üç (3) yıllığına bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmak üzere Sayın Mehmet ALDANMAZ ve Sayın Yusuf TÜLEK' in 28/03/2024 tarihinde yapılacak olan 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259265BIST