***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.07.2023 tarihinde yapmış olduğu açıklamayla GES projesi arazisinin 269.117,04 m² alana ulaştığını, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurularının yapıldığı ve ilgili kurumlarca değerlendirmenin devam ettiğini duyurmuştuk.25.03.2024 tarihinde tarafımıza T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 9014387 numaralı yazıyla Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, sınırları içerisinde Şirketimiz tarafından yapılması planlanan (10,085 MWm, 8,4 MWe, 12,274 Ha) Güneş Enerji Santrali projesi hakkında 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereğince "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verilmiştir.Projenin hayata geçmesine yönelik ilgili kurumlara diğer başvuru ve onay süreçlerimiz olağan seyrinde devam etmekte olup yatırım teşvik belgesi süreçlerine başlanacaktır.Daha önce yaptığımız açıklamalarda projenin 2024 yılı ilk çeyreğinde faaliyete geçeceğini duyurmuştuk, ancak şirketimizin kontrolünde olmayan idari ve bürokratik süreçlerin uzamasından dolayı projenin faaliyete başlama tarihini 2024 yılının son çeyreği olarak revize ediyoruz.Proje ile ilgili önemli gelişmeler oldukça kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262411BIST