Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.03.2024 11:56
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklama


***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirketimizin 10.07.2023 tarihinde yapmış olduğu açıklamayla GES projesi arazisinin 269.117,04 m² alana ulaştığını, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurularının yapıldığı ve ilgili kurumlarca değerlendirmenin devam ettiğini duyurmuştuk.
25.03.2024 tarihinde tarafımıza T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 9014387 numaralı yazıyla Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, sınırları içerisinde Şirketimiz tarafından yapılması planlanan (10,085 MWm, 8,4 MWe, 12,274 Ha) Güneş Enerji Santrali projesi hakkında 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereğince "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verilmiştir.
Projenin hayata geçmesine yönelik ilgili kurumlara diğer başvuru ve onay süreçlerimiz olağan seyrinde devam etmekte olup yatırım teşvik belgesi süreçlerine başlanacaktır.
Daha önce yaptığımız açıklamalarda projenin 2024 yılı ilk çeyreğinde faaliyete geçeceğini duyurmuştuk, ancak şirketimizin kontrolünde olmayan idari ve bürokratik süreçlerin uzamasından dolayı projenin faaliyete başlama tarihini 2024 yılının son çeyreği olarak revize ediyoruz.
Proje ile ilgili önemli gelişmeler oldukça kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262411


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:518.861
Değişim :  -1,86% |  -168,13
Açılış :  9.030  
Önceki Kapanış :  9.029  
En Düşük
8.816 En Yüksek
9.049
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 11,66 21.456.056 % 10,00  
PKART 90,90 75.022.649 % 9,98  
INVEO 44,98 83.533.330 % 9,98  
OYAYO 44,52 14.844.557 % 9,98  
ODINE 43,90 11.333.970 % 9,97  
daha fazla
13:49 Alış Satış %  
Dolar 32,1931 32,1986 % 0,29  
Euro 34,9882 34,9966 % 0,33  
Sterlin 40,8258 41,0305 % -0,43  
Frank 35,8185 35,9980 % -0,71  
Riyal 8,6031 8,6462 % -0,56  
daha fazla
13:49 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,74 24,78 % 0,66  
Platin 902,30 904,15 % 0,66  
Paladyum 1.000,50 1.005,66 % 0,66  
Brent Pet. 85,79 85,79 % 0,66  
Altın Ons 2.196,89 2.197,19 % 0,66  
Seans Raporu 13:49
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru