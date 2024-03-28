***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2024 09:15
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denetim Komitesinin 27/03/2024 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak Şirketin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ara dönemlerde dahil denetimi için KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesinin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin 2024 yılı ara hesap dönemleri sınırlı bağımsız denetim kapsamında olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263556
BIST
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10:278.940
En Düşük
|Değişim
|: 1,52%
|| 133,71
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
8.941
10:2732,3146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0638
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,3526
En Düşük
32,2253
10:2735,1218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,9352
10:272.280,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,73
|Açılış
|: 2.280,27
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.286,20
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler10:27
|YGGYO
|44,00
|6.118.440
|% 10,00
|
|MACKO
|71,55
|25.480.256
|% 9,99
|
|ODINE
|53,10
|12.651.394
|% 9,98
|
|EDATA
|25,00
|44.863.495
|% 6,84
|
|TMSN
|153,20
|135.031.730
|% 6,39
|
|VRGYO
|51,35
|122.399.639
|% -7,64
|
|ENSRI
|31,62
|36.068.137
|% -5,05
|
|DNISI
|15,15
|7.313.582
|% -5,02
|
|JANTS
|331,75
|163.971.785
|% -4,94
|
|BRKVY
|215,60
|1.875.882
|% -4,73
|
|AGROT
|39,18
|1.097.643.397
|% 0,05
|
|ALVES
|61,75
|222.313.178
|% -1,04
|
|KBORU
|120,70
|201.705.338
|% 1,43
|
|REEDR
|51,10
|195.544.914
|% -2,39
|
|PGSUS
|801,00
|194.899.510
|% 1,20
|
|AGROT
|39,18
|1.097.643.397
|% 0,05
|
|HDFGS
|2,23
|38.770.942
|% 3,72
|
|ODAS
|8,81
|86.808.342
|% 1,38
|
|MOGAN
|17,32
|140.787.942
|% -1,25
|
|QUAGR
|4,05
|28.105.759
|% 1,25
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3119
|32,3146
|% 0,20
|
|Euro
|35,0949
|35,1218
|% 0,00
|
|Sterlin
|40,9904
|41,1959
|% -0,22
|
|Frank
|35,8565
|36,0362
|% -0,28
|
|Riyal
|8,6650
|8,7084
|% -0,05
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,52
|24,56
|% 0,66
|
|Platin
|898,04
|899,04
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,22
|1.003,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,77
|85,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.194,69
|2.195,01
|% 0,66
|