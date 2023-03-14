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***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

14.03.2023 18:14
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Pay Alım Satım Bild


***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Bağlı Ortaklığımız, LOKMAN HEKİM VAN SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT TAAHHÜT ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin şirketimiz paylarını geri alım programı çerçevesinde hisse alımına ilişkin bildirimdir.
14.03.2023 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 23,97 TL ortalama fiyattan 25.000 adet alış işlemi bağlı ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bağlı ortaklığımızın LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK,TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesinde sahip olduğu payı 14.03.2023 tarihi itibariyle %0,18 sınırına ulaşmıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
14/03/2023 25.000 0 25.000 40.900 65.900 % 0,11 % 0,11 % 0,18 % 0,18




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124575


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Yarım 3.841 3.878 -16,00  
Çeyrek 1.921 1.939 -8,00  
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Gümüş Gr. 13,36 13,37 0,07  
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