***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
25.04.2023 18:55
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız, LOKMAN HEKİM VAN SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT TAAHHÜT ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin şirketimiz paylarını geri alım programı çerçevesinde hisse alımına ilişkin bildirimdir.
25.04.2023 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 19,48 TL ortalama fiyattan 17.000 adet alış işlemi bağlı ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bağlı ortaklığımızın LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK,TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesinde sahip olduğu payı 25.04.2023 tarihi itibariyle %0,56 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
25/04/2023 17.000 0 17.000 184.447 201.447 % 0,51 % 0,51 % 0,56 % 0,56
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140962
BIST
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|Değişim
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|| -131,78
|Açılış
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|
|Önceki Kapanış
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|
5.042
En Düşük
4.881
18:0519,4295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0261
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
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|
19,4563
En Düşük
19,3659
18:0521,3259
En Yüksek
|Değişim
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|| -0,0715
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
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|
21,4914
En Düşük
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18:051.242,04
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|| 1,02
|Açılış
|: 1.242,04
|
|Önceki Kapanış
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|
1.249,16
En Düşük
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|CMBTN
|537,90
|115.441.437
|% 10,00
|
|OSMEN
|67,10
|16.154.503
|% 10,00
|
|BURCE
|71,50
|150.321.883
|% 10,00
|
|IHAAS
|157,60
|35.499.482
|% 9,98
|
|ISDMR
|33,10
|508.671.264
|% 9,97
|
|IMASM
|37,54
|426.176.712
|% -9,98
|
|BRSAN
|139,10
|463.571.284
|% -9,97
|
|SARKY
|32,86
|44.614.168
|% -9,97
|
|FENER
|50,75
|335.738.184
|% -9,94
|
|LIDER
|88,90
|41.423.190
|% -9,79
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|THYAO
|133,70
|3.277.769.028
|% -1,91
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|EKGYO
|6,42
|943.889.114
|% -3,60
|
|ISCTR
|11,43
|1.372.255.991
|% -2,64
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4209
|19,4295
|% 0,13
|
|Euro
|21,3023
|21,3259
|% -0,33
|
|Sterlin
|24,0082
|24,1287
|% -0,60
|
|Frank
|21,6853
|21,8160
|% -0,41
|
|Riyal
|5,1625
|5,1884
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|-0,41
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.242
|0,63
|
|Cumhuriyet
|8.992
|9.127
|46,00
|
|Tam
|9.049
|9.249
|57,00
|
|Yarım
|4.419
|4.515
|21,00
|
|Çeyrek
|2.210
|2.271
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,44
|-0,27
|
|B. Petrol
|80,54
|80,54
|-2,00
|
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, TCELL, TOASO
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -99, 33 kaybederek (% -2.20 ) 4, 407
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