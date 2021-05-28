***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Hisse Geri AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.03.2021Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 YILGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 2.400.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 30.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,9 81.200 YokturB Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,91 82.200 YokturB Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,92 83.200 YokturB Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,93 84.200 YokturB Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,94 85.200 YokturB Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,95 86.200 YokturB Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,96 87.200 YokturB Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,97 88.200 YokturB Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,98 89.200 YokturB Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,99 90.200 YokturB Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 5.000 0,021 16 91.200 YokturEk Açıklamalar28.05.2021 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,90- 16,00- TL fiyat aralığından 15.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 28.05.2021 tarihi itibariyle %0,4 sınırına ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938809BIST