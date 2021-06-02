***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımının SPK tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 24.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 36.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021 193.207,546 96.603,773 50,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021 NâmaB Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 23.806.792,454 11.903.396,227 50,00000 B Grubu B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 24.000.000 12.000.000,000 50,00000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.04.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 27.05.2021SPK Başvuru Tarihi 08.04.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 27.05.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin kar dağıtımı kapsamında 12.000.000 TL (%50) bedelsiz artırılarak 36.000.000 TL'ye çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve İmtiyazlar" başlıklı 6' ncı maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz onaylanmış olup 27/05/2021 tarih 2021/26 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde duyurulmuştur. Bedelsiz Sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesi ve esas sözleşme tadiline ilişkin onaylı belgeler bugün itibariyle teslim alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939643BIST