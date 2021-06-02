***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.06.2021 16:56
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımının SPK tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 24.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 36.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021 193.207,546 96.603,773 50,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021 Nâma
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 23.806.792,454 11.903.396,227 50,00000 B Grubu B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 24.000.000 12.000.000,000 50,00000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.04.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 27.05.2021
SPK Başvuru Tarihi 08.04.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 27.05.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin kar dağıtımı kapsamında 12.000.000 TL (%50) bedelsiz artırılarak 36.000.000 TL'ye çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve İmtiyazlar" başlıklı 6' ncı maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz onaylanmış olup 27/05/2021 tarih 2021/26 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde duyurulmuştur. Bedelsiz Sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesi ve esas sözleşme tadiline ilişkin onaylı belgeler bugün itibariyle teslim alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939643
BIST