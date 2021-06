***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİnternet Adresi www.lokmanhekim.com.tr ve www.ir.lokmanhekim.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 289.811,33 TRY 289811.319 TRY 0,81 Yönetim Kurulu Üye Seçiminde İşlem GörmüyorB Hamiline 35.710.188,67 TRY 35710188.681 TRY 99,19 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941933BIST