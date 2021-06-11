***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.06.2021 11:09
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.lokmanhekim.com.tr ve www.ir.lokmanhekim.com.tr
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 289.811,33 TRY 289811.319 TRY 0,81 Yönetim Kurulu Üye Seçiminde İşlem Görmüyor
B Hamiline 35.710.188,67 TRY 35710188.681 TRY 99,19 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941933
BIST
11:121.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,07
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
11:128,3339
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,0940
|Açılış
|: 8,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
11:1210,1510
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,1266
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
11:12507,35
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -7,13
|Açılış
|: 507,35
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler11:12
|OYYAT
|22,54
|145.467.569
|% 9,95
|
|QNBFL
|102,00
|20.094
|% 9,62
|
|LUKSK
|54,30
|9.409.419
|% 8,90
|
|LINK
|34,68
|12.456.281
|% 6,97
|
|EUKYO
|5,78
|971.213
|% 6,84
|
|MERIT
|155,20
|812.938
|% -9,98
|
|YESIL
|3,16
|15.765.686
|% -9,97
|
|SKTAS
|4,42
|10.488.361
|% -8,87
|
|TKURU
|161,20
|2.435.788
|% -7,99
|
|ATATP
|29,68
|38.956.005
|% -6,14
|
|GARAN
|8,54
|500.292.520
|% 0,71
|
|THYAO
|14,49
|328.366.007
|% 0,42
|
|ASELS
|15,92
|307.908.190
|% 1,40
|
|FENER
|36,88
|283.906.330
|% 0,93
|
|TUPRS
|105,20
|257.000.798
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,16
|213.215.227
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,31
|198.694.839
|% 0,87
|
|ZRGYO
|1,63
|138.257.314
|% 0,62
|
|GARAN
|8,54
|500.292.520
|% 0,71
|
|BOBET
|5,04
|213.088.770
|% 3,49
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3293
|8,3339
|% -1,12
|
|Euro
|10,1448
|10,1510
|% -1,23
|
|Sterlin
|11,7501
|11,8091
|% -1,36
|
|Frank
|9,2620
|9,3178
|% -1,29
|
|Riyal
|2,2113
|2,2224
|% -1,31
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-4,18
|
|Altın Gr.
|507
|507
|-7,13
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|28,09
|28,12
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,53
|-0,06
|
|B. Petrol
|72,68
|72,68
|0,16
|