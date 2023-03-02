***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi02/03/2023Karar SayısıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıŞirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arası düzenlenen bağımsız denetim raporu ve faaliyet raporunun kamuya açıklanması ile ilgili Denetim Komitemiz 02.03.2023 tarihinde toplanarak, görüşlerini üyelerimizin incelemesine sunmuştur.01.01.2022 – 31.12.2022 faaliyet dönemine ait konsolide bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların ve faaliyet raporunun gerçek ve doğru bilgi verdiği anlaşıldığından Kurulumuzca kabul edilmesine karar verilmiş olup sorumluluk beyanımız aşağıdadır.SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI1-Konsolide sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2022 tarihli konsolide bilanço, 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi konsolide gelir tablosu, konsolide ek finansal tablolar, 31.12.2022 tarihli dipnotların ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,2- Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği gibi açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,3- Finansal tabloların ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal konulardaki bilgilerin, şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119436BIST