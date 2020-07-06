***LKMNH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
06.07.2020 16:34
***LKMNH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler LKMNH
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
LKMNH 1 LOKMAN HEKIM ENGÜRÜSAG SAGLIK TURIZM EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT TAAHHÜT A.S. E ABDURRAHIM TANRIYAKUL 90.754,714
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855106
BIST
17:09118.085
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 2.336,18
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.140
En Düşük
116.674
17:096,8588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:097,7709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0430
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:09393,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,57
|Açılış
|: 393,70
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.322.856
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.835.991
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.577
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.989.455
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,90
|1.163.213.877
|% 6,42
|
|ODAS
|2,84
|1.014.284.660
|% 8,40
|
|KRDMD
|3,23
|851.822.380
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,11
|761.421.939
|% 3,43
|
|SISE
|6,00
|735.275.144
|% 4,53
|
|EKGYO
|2,11
|761.421.939
|% 3,43
|
|ODAS
|2,84
|1.014.284.660
|% 8,40
|
|IHLGM
|1,84
|650.084.882
|% 9,52
|
|KRDMD
|3,23
|851.822.380
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,74
|386.483.974
|% 8,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5551
|8,5980
|% 0,20
|
|Frank
|7,2747
|7,3185
|% 0,70
|
|Riyal
|1,8238
|1,8330
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|9,62
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.553
|2.572
|17,60
|
|Tam
|2.628
|2.639
|18,10
|
|Yarım
|1.277
|1.291
|8,80
|
|Çeyrek
|638
|646
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,35
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,08
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|0,22
|