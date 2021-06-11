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***LKMNH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

11.06.2021 11:40



***LKMNH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [LKMNH]
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. 'nin 09.06.2021  tarihinde başlayan % 50 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt  hesaplarına 11.06.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941944


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