***LKMNH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
30.09.2020 17:02
***LKMNH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler LKMNH
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. TRELKMH00013 LKMNH Nakit Temettü Ödeme 6,99659 8,23129 30/09/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877493
BIST
17:011.143
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 19,96
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.143
En Düşük
1.129
17:017,7683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0485
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
17:019,1012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0775
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0775
17:01471,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -5,30
|Açılış
|: 471,24
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler17:01
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|KNFRT
|19,14
|51.528.858
|% 10,00
|
|GUBRF
|32,12
|444.620.106
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.694.898
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.138.923
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|116.196.346
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,50
|4.477.034.198
|% 1,49
|
|ASELS
|19,45
|3.395.075.444
|% 4,51
|
|GARAN
|7,07
|1.462.614.445
|% 2,46
|
|KARSN
|3,12
|897.858.212
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,34
|732.659.073
|% 1,83
|
|SISE
|7,50
|4.477.034.198
|% 1,49
|
|KARSN
|3,12
|897.858.212
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,34
|732.659.073
|% 1,83
|
|GARAN
|7,07
|1.462.614.445
|% 2,46
|
|ASELS
|19,45
|3.395.075.444
|% 4,51
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7644
|7,7683
|% -0,62
|
|Euro
|9,0945
|9,1012
|% -0,84
|
|Sterlin
|9,9584
|10,0083
|% -0,53
|
|Frank
|8,3765
|8,4270
|% -1,01
|
|Riyal
|2,0652
|2,0756
|% -0,53
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-12,13
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,23
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|-25,00
|
|Tam
|3.109
|3.187
|-33,01
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|-15,96
|
|Çeyrek
|754
|771
|-7,99
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,15
|
|B. Petrol
|41,57
|41,57
|0,01
|
Seans Raporu
17:01
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-
17:17ESCOM
Yüzde 9.89 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 581, 541 adet işlem
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17:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 29 artarak (% 1.85 ) 1, 281
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17:16XU100
Endeks 1, 143 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 77 üstünde . İşlem hacmi 21, 762.00 milyon TL de
-
17:15RTALB
Yüzde 6.41 oranında artışla 47.14 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 953, 745 adet işlem
-
17:13DGATE
Yüzde 8.06 oranında artışla 14.89 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 705, 667 adet işlem