***LKMNH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
24.11.2021 17:20
***LKMNH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler LKMNH
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. TRELKMH00013 LKMNH Nakit Temettü Ödeme 9,44444 11,11111 24/11/2021 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979463
BIST
17:341.812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,52
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.806
17:3411,9792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0916
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
17:3413,4515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1218
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
17:34688,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 5,35
|Açılış
|: 688,88
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler17:34
|TRILC
|11,88
|248.468.772
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.458.838
|% 10,00
|
|TUCLK
|17,60
|17.329.215
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|317.896
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|781.033
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|31.140.566
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.223.173
|% -9,95
|
|AKFGY
|5,11
|21.866.777
|% -8,42
|
|DITAS
|25,48
|117.405.731
|% -7,14
|
|SASA
|39,26
|2.538.049.827
|% 2,13
|
|PETKM
|7,66
|1.982.469.094
|% -3,53
|
|ASELS
|21,18
|1.773.245.339
|% 0,86
|
|GARAN
|11,75
|1.724.601.207
|% -0,68
|
|KRDMD
|8,76
|1.391.193.232
|% -0,23
|
|YKBNK
|3,35
|941.276.984
|% -3,46
|
|PETKM
|7,66
|1.982.469.094
|% -3,53
|
|VAKBN
|4,01
|833.253.631
|% 0,75
|
|KRDMD
|8,76
|1.391.193.232
|% -0,23
|
|AKBNK
|6,86
|1.081.030.775
|% -1,72
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9596
|11,9792
|% 0,77
|
|Euro
|13,4235
|13,4515
|% 0,91
|
|Sterlin
|15,8945
|15,9742
|% 0,60
|
|Frank
|12,7580
|12,8348
|% 0,62
|
|Riyal
|3,1832
|3,1992
|% 0,76
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,61
|
|Altın Gr.
|690
|690
|6,26
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,09
|9,10
|0,10
|
|B. Petrol
|82,13
|82,13
|-0,12
|
Seans Raporu
17:34
daha fazla
-
17:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 96 artarak (% 0.06 ) 1, 610
-
17:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, BALAT, UZERB, MIATK, LUKSK, KAPLM, DURDO, SAYAS, SNKRN, METUR
-
17:46
PRKAB, OYLUM, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:46
DITAS, KZBGY, OZBAL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:46RTALB
Yüzde 6.19 oranında artışla 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 981, 057 adet işlem