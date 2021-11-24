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***LKMNH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

24.11.2021 17:20
***LKMNH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme


***LKMNH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler LKMNH

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. TRELKMH00013 LKMNH Nakit Temettü Ödeme 9,44444 11,11111 24/11/2021 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979463


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRILC 11,88 248.468.772 % 10,00  
YEOTK 55,55 82.458.838 % 10,00  
TUCLK 17,60 17.329.215 % 10,00  
UZERB 33,88 317.896 % 10,00  
BALAT 8,80 781.033 % 10,00  
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17:34 Alış Satış %  
Dolar 11,9596 11,9792 % 0,77  
Euro 13,4235 13,4515 % 0,91  
Sterlin 15,8945 15,9742 % 0,60  
Frank 12,7580 12,8348 % 0,62  
Riyal 3,1832 3,1992 % 0,76  
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17:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.791 2,61  
Altın Gr. 690 690 6,26  
Cumhuriyet 4.551 4.620 10,00  
Tam 4.529 4.648 0,94  
Yarım 2.189 2.248 0,45  
Çeyrek 1.098 1.124 0,23  
Gümüş.Ons 23,62 23,65 0,10  
Gümüş Gr. 9,09 9,10 0,10  
B. Petrol 82,13 82,13 -0,12  
Seans Raporu 17:34
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