***LKMNH* *METUR* *YAPRK* *ORGE* *VKGYO* *SEYKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
08.06.2021 16:47
***LKMNH******METUR******YAPRK******ORGE******VKGYO******SEYKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH, METUR, ORGE, SEYKM, VKGYO, YAPRK
09.06.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı n Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
LOKMAN HEKIM SAGLIK LKMNH 50,00000 Kaydi Pay
METEMTUR YATIRIM METUR 200,00000 1,00 Kaydi Pay
ORGE ENERJI ELEKTRIK
17:081.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
17:088,6046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0080
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
17:0810,4874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0174
|Açılış
|: 10,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
17:08524,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,72
|Açılış
|: 524,21
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
521,10
BIST En Aktif Hisseler17:08
|ATATP
|31,94
|22.979.680
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.183.335
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.306.513
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.442.045
|% 9,95
|
|YESIL
|3,55
|4.349.751
|% 9,94
|
|YAYLA
|3,81
|19.538.426
|% -9,93
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,76
|20.463.431
|% -7,73
|
|NTHOL
|5,10
|130.500.446
|% -7,10
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|GARAN
|8,33
|956.622.623
|% 0,48
|
|KOZAL
|127,00
|865.633.019
|% 1,36
|
|THYAO
|14,29
|786.954.903
|% 0,07
|
|YKBNK
|2,27
|481.775.363
|% 1,34
|
|SASA
|34,30
|470.516.240
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,27
|481.775.363
|% 1,34
|
|EKGYO
|1,98
|238.637.469
|% -0,50
|
|GARAN
|8,33
|956.622.623
|% 0,48
|
|IHLGM
|1,19
|120.143.196
|% 0,00
|
|TSKB
|1,41
|119.322.437
|% 1,44
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6029
|8,6046
|% -0,09
|
|Euro
|10,4836
|10,4874
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,1238
|12,1846
|% -0,40
|
|Frank
|9,5646
|9,6222
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2877
|2,2992
|% -0,08
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-4,90
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-4,26
|
|Cumhuriyet
|3.449
|3.501
|-17,00
|
|Tam
|3.433
|3.519
|-20,21
|
|Yarım
|1.659
|1.702
|-9,78
|
|Çeyrek
|832
|851
|-4,88
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,11
|
|B. Petrol
|70,96
|70,96
|-0,51
|