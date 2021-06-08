***LKMNH* *METUR* *YAPRK* *ORGE* *VKGYO* *SEYKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***LKMNH******METUR******YAPRK******ORGE******VKGYO******SEYKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler LKMNH, METUR, ORGE, SEYKM, VKGYO, YAPRK09.06.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı n Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaLOKMAN HEKIM SAGLIK LKMNH 50,00000 Kaydi PayMETEMTUR YATIRIM METUR 200,00000 1,00 Kaydi PayORGE ENERJI ELEKTRIK