***LKMNH* *NIBAS* *OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
30.09.2021 09:16
***LKMNH******NIBAS******OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [LKMNH, NIBAS, OSTIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965814
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
0
En Düşük
0
18:058,8897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0273
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8751
18:0510,3341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0216
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3985
En Düşük
10,3139
18:05494,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,10
|Açılış
|: 494,91
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
493,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VESTL
|28,90
|61.822.856
|% 8,38
|
|ADEL
|25,70
|3.643.411
|% 4,24
|
|RALYH
|6,52
|334.532.904
|% 0,00
|
|MAVI
|63,45
|48.060.823
|% 0,00
|
|MIPAZ
|3,95
|18.254.449
|% 0,00
|
|RALYH
|6,52
|334.532.904
|% 0,00
|
|MAVI
|63,45
|48.060.823
|% 0,00
|
|MIPAZ
|3,95
|18.254.449
|% 0,00
|
|NUGYO
|8,30
|7.290.475
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,46
|57.242.724
|% 0,00
|
|GARAN
|9,06
|1.691.800.927
|% 0,00
|
|THYAO
|13,78
|1.186.280.320
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|570.882.199
|% 0,00
|
|TUPRS
|112,70
|563.442.249
|% 0,00
|
|SISE
|8,17
|549.588.766
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|570.882.199
|% 0,00
|
|GARAN
|9,06
|1.691.800.927
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|126.413.594
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,24
|503.466.526
|% 0,00
|
|THYAO
|13,78
|1.186.280.320
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8867
|8,8897
|% -0,31
|
|Euro
|10,3211
|10,3341
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,9263
|11,9861
|% -0,03
|
|Frank
|9,4893
|9,5464
|% -0,09
|
|Riyal
|2,3652
|2,3770
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|2,74
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|-1,00
|
|Tam
|3.256
|3.338
|-1,20
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-0,58
|
|Çeyrek
|789
|807
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,15
|78,15
|0,06
|