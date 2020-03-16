***LKMNH* *ODAS* *ISBIR* *BRKO* *NIBAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
16.03.2020 16:31
***LKMNH******ODAS******ISBIR******BRKO******NIBAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BRKO, ISBIR, LKMNH, NIBAS, ODAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BRKO 1 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. E CENGIZ GÜNES 23.398,070
ISBIR 2 ISBIR HOLDING A.S. E SABAN BASER 6,160
LKMNH 3 LOKMAN HEKIM ENGÜRÜSAG SAGLIK TURIZM EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT TAAHHÜT A.S. E KEMAL KARTAL 10.599,000
NIBAS 4 NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. E ORHAN CERTEL 105.443,000
ODAS 5 ODAS ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TICARET A.S. E LEVENT AGAN 750.000,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829396
BIST
18:0587.888
En Yüksek
|Değişim
|: -8,07%
|| -7.716,88
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
18:056,4159
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,0864
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4229
En Düşük
6,2780
18:057,1390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1060
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
18:05307,05
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -4,34
|Açılış
|: 307,05
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,00
|103.049.475
|% 9,89
|
|BMELK
|1,18
|287.390
|% 7,27
|
|KUYAS
|1,10
|13.196.446
|% 3,77
|
|IHGZT
|4,00
|128.896
|% 3,36
|
|YAPRK
|6,10
|1.037.725
|% 0,49
|
|AKFGY
|2,07
|1.535.295
|% -10,00
|
|ALCAR
|34,20
|1.712.945
|% -10,00
|
|ALCTL
|11,34
|10.054.194
|% -10,00
|
|ANACM
|2,52
|12.132.623
|% -10,00
|
|BURVA
|11,61
|125.268
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|780.235.318
|% -9,98
|
|THYAO
|8,23
|726.962.814
|% -9,96
|
|GARAN
|8,18
|697.618.048
|% -9,21
|
|YKBNK
|2,03
|255.446.603
|% -8,14
|
|ECILC
|3,66
|208.841.245
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,03
|255.446.603
|% -8,14
|
|EKGYO
|1,13
|102.233.218
|% -5,83
|
|THYAO
|8,23
|726.962.814
|% -9,96
|
|GARAN
|8,18
|697.618.048
|% -9,21
|
|IHLGM
|0,86
|72.587.979
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8625
|7,9019
|% 1,48
|
|Frank
|6,7372
|6,7777
|% 1,67
|
|Riyal
|1,7044
|1,7129
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.498
|1.499
|-31,30
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-3,76
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|13,03
|13,06
|-1,68
|
|Gümüş Gr.
|2,70
|2,71
|-0,30
|
|B. Petrol
|30,64
|30,64
|-3,21
|
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