***LKMNH* *PETKM* *BRKO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
24.12.2020 16:49
***LKMNH******PETKM******BRKO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BRKO, LKMNH, PETKM
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
BRKO 1 BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ADNAN GÜREL 38.996,020
LKMNH 2 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. E ŞÜKRÜ DÖLEK 17.000,000
PETKM 3 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. E HASAN ERGENÇ 60.000,000
PETKM 4 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. E HÜSEYİN SOLAKOĞLU 60.000,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894779
BIST
17:141.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,69
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.432
En Düşük
1.415
17:147,5774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0631
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,5501
17:149,2350
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0952
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2095
17:14456,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -3,95
|Açılış
|: 456,39
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler17:14
|LUKSK
|27,94
|2.355.684
|% 10,00
|
|BRSAN
|33,66
|314.773.422
|% 10,00
|
|BASCM
|12,65
|583.575
|% 10,00
|
|KOZAL
|91,40
|1.148.067.235
|% 9,99
|
|POLTK
|405,30
|2.125.799
|% 9,99
|
|EMNIS
|30,78
|931.260
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,38
|838.514.192
|% -9,38
|
|NIBAS
|64,50
|19.317.005
|% -7,86
|
|PEKGY
|2,88
|763.760.202
|% -7,10
|
|GEDZA
|28,18
|44.679.670
|% -6,81
|
|GARAN
|9,99
|3.197.267.212
|% 0,30
|
|THYAO
|12,85
|1.673.168.758
|% 3,13
|
|PETKM
|5,14
|1.671.301.811
|% 1,78
|
|IPEKE
|13,78
|1.568.651.327
|% 8,93
|
|KOZAA
|15,75
|1.331.069.115
|% 9,91
|
|SKBNK
|1,54
|1.041.510.540
|% -2,53
|
|PETKM
|5,14
|1.671.301.811
|% 1,78
|
|GARAN
|9,99
|3.197.267.212
|% 0,30
|
|YKBNK
|3,05
|890.276.291
|% 0,00
|
|PEKGY
|2,88
|763.760.202
|% -7,10
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5685
|7,5774
|% -0,83
|
|Euro
|9,2232
|9,2350
|% -1,02
|
|Sterlin
|10,2607
|10,3122
|% -0,29
|
|Frank
|8,4699
|8,5210
|% -1,18
|
|Riyal
|2,0122
|2,0223
|% -0,88
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|1,79
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,89
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.068
|-22,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-17,64
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-8,53
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,27
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,74
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|50,87
|50,87
|-0,37
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:25GENTS
Yüzde 4.88 oranında artışla 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 573, 318 adet işlem
-
17:24DESPC
Yüzde 5.43 oranında artışla 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 865, 832 adet işlem
-
17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 78 artarak (% 1.00 ) 1, 287
-
17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NETAS, BRSAN, EMKEL, LUKSK, KOZAL, YESIL, SNKRN, GUBRF, POLTK, INTEM
-
17:22
DOGUB, TURGG, KRTEK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında