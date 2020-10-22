***LOGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması
22.10.2020 18:32
***LOGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )
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Türkçe
Likidite Sağlayıcı Atanması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Kodu
AKM
İlgili Menkul Kıymet Adı
LOGO.E
Eski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
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Likidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih
23/10/2020
Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, Borsamız Yıldız Pazar'da işlem gören Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (LOGO.E) paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetinde bulunma talebi 01/03/2016 tarihli ve 02.PRO.001 sayılı Pay Piyasası Prosedürü uyarınca değerlendirilmiş ve Borsamızca uygun görülmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883131
BIST
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|Önceki Kapanış
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|| 0,1265
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|Açılış
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En Düşük
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|% 10,00
|
|KONYA
|756,80
|236.578.620
|% 10,00
|
|ARMDA
|61,05
|15.373.303
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|BEYAZ
|12,10
|2.954.542
|% 10,00
|
|KARTN
|1.125,70
|1.383.485
|% 10,00
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|IHGZT
|4,95
|67.434.191
|% -10,00
|
|MERKO
|15,75
|52.635.849
|% -10,00
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|VANGD
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|3.602.146
|% -9,99
|
|KATMR
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|% -9,98
|
|AVOD
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|
|GARAN
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|3.132.402.598
|% 2,37
|
|SISE
|6,84
|1.040.285.267
|% -1,72
|
|ASELS
|18,34
|969.531.281
|% 1,49
|
|AKBNK
|5,12
|911.277.092
|% -5,19
|
|TSKB
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|3.132.402.598
|% 2,37
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% -5,71
|
|SKBNK
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|% 1,02
|
|YKBNK
|2,25
|782.321.713
|% -5,46
|
|EKGYO
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|% -1,55
|
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|Alış
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|%
|
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|
|Euro
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|9,3910
|% 1,37
|
|Sterlin
|10,3535
|10,4054
|% 1,10
|
|Frank
|8,7110
|8,7635
|% 1,35
|
|Riyal
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|2,1199
|% 1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
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|1.903
|1.904
|-21,14
|
|Altın Gr.
|485
|486
|2,05
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|-5,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|-14,37
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-6,95
|
|Çeyrek
|772
|789
|-3,48
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,00
|
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|42,40
|0,69
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