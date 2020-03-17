***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 10:57
***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LOGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829790
BIST
10:5787.197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -691,75
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
86.613
10:576,4388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0109
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4408
En Düşük
6,4177
10:577,1763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0166
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,2016
En Düşük
7,1570
10:57308,03
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -5,41
|Açılış
|: 308,03
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|34.582.237
|% 10,00
|
|MTRYO
|4,60
|105.478
|% 9,52
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|CRFSA
|4,86
|1.793.882
|% -10,00
|
|HUBVC
|14,07
|8.444.388
|% -9,98
|
|AVISA
|11,43
|78.419
|% -9,93
|
|TDGYO
|1,21
|49.085
|% -9,70
|
|SAFKR
|2,05
|76.022
|% -9,69
|
|IHLGM
|0,81
|21.921.166
|% -5,81
|
|HUBVC
|14,07
|8.444.388
|% -9,98
|
|NATEN
|11,27
|5.437.710
|% -6,55
|
|ARDYZ
|11,20
|3.917.471
|% -1,58
|
|SMART
|4,63
|3.088.253
|% -4,73
|
|PEKGY
|1,87
|1.287.201
|% -0,53
|
|SMART
|4,63
|3.088.253
|% -4,73
|
|HUBVC
|14,07
|8.444.388
|% -9,98
|
|NATEN
|11,27
|5.437.710
|% -6,55
|
|ARDYZ
|11,20
|3.917.471
|% -1,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8387
|7,8781
|% -0,40
|
|Frank
|6,7407
|6,7813
|% -0,37
|
|Riyal
|1,7099
|1,7185
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|-31,10
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-5,94
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,70
|12,74
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|2,63
|2,64
|-0,04
|
|B. Petrol
|30,96
|30,96
|0,91
|
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