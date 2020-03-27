***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 11:49
***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LOGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832631
BIST
11:5690.624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -903,28
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
90.240
11:566,4585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0630
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4599
En Düşük
6,3903
11:567,1103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0505
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1149
En Düşük
7,0479
11:56335,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,23
|Açılış
|: 334,97
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|15.167.265
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,30
|629.486
|% 9,97
|
|SODSN
|15,12
|21.319
|% 9,96
|
|TIRE
|5,20
|2.636.650
|% 9,94
|
|RTALB
|5,76
|5.910.406
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.120.205
|% -9,77
|
|QNBFL
|119,90
|2.351.303
|% -6,98
|
|QNBFB
|36,52
|534.240
|% -5,63
|
|ISYAT
|2,07
|4.698.982
|% -5,48
|
|THYAO
|9,34
|588.200.598
|% 0,97
|
|GARAN
|8,06
|302.653.282
|% 1,51
|
|ASELS
|23,78
|277.824.138
|% -1,98
|
|IPEKE
|8,12
|152.835.321
|% 2,53
|
|KOZAA
|9,73
|148.583.621
|% -0,82
|
|IHLGM
|0,87
|81.142.201
|% 3,57
|
|IHLAS
|0,46
|39.344.321
|% 0,00
|
|ODAS
|1,32
|100.628.604
|% -0,75
|
|THYAO
|9,34
|588.200.598
|% 0,97
|
|YKBNK
|1,93
|114.526.962
|% -0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8197
|7,8589
|% 0,49
|
|Frank
|6,6658
|6,7059
|% 0,79
|
|Riyal
|1,7122
|1,7207
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.619
|-11,36
|
|Altın Gr.
|334
|334
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,42
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|3,00
|0,03
|
|B. Petrol
|26,08
|26,08
|-0,26
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