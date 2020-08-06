***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 10:26
***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LOGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865592
BIST
10:351.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.085
10:357,1043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0597
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,1067
En Düşük
7,0287
10:358,4661
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0894
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4686
En Düşük
8,3315
10:35467,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,58
|Açılış
|: 467,36
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
468,41
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|36,08
|460.994
|% 10,00
|
|KLGYO
|8,71
|17.518.623
|% 9,97
|
|RAYSG
|6,19
|3.702.600
|% 9,95
|
|AYES
|5,32
|110.470
|% 9,92
|
|OYAYO
|7,23
|5.999.573
|% 9,88
|
|BURVA
|71,55
|491.334
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|970.120
|% -10,00
|
|PKENT
|696,00
|3.351.240
|% -10,00
|
|GARFA
|8,65
|641.482
|% -9,99
|
|QNBFB
|64,90
|558.789
|% -9,99
|
|TRKCM
|4,03
|310.536.594
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,09
|290.013.646
|% 0,00
|
|SISE
|6,10
|275.825.503
|% -2,24
|
|ODAS
|2,46
|152.731.210
|% 5,13
|
|GARAN
|6,79
|147.286.007
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,09
|290.013.646
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,03
|310.536.594
|% 1,77
|
|ODAS
|2,46
|152.731.210
|% 5,13
|
|SISE
|6,10
|275.825.503
|% -2,24
|
|ZOREN
|2,33
|50.682.474
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3157
|9,3624
|% 1,12
|
|Frank
|7,7707
|7,8175
|% 0,59
|
|Riyal
|1,8862
|1,8957
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.050
|2.051
|12,19
|
|Altın Gr.
|468
|468
|6,15
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.133
|38,70
|
|Tam
|3.163
|3.233
|49,40
|
|Yarım
|1.535
|1.574
|19,40
|
|Çeyrek
|770
|788
|9,70
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,74
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,21
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|B. Petrol
|45,36
|45,36
|0,17
|
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