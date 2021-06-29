***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 10:19
***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LOGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944708
BIST
11:351.360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -12,89
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.359
11:358,7302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0470
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
11:3510,3948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0246
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
11:35496,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,47
|Açılış
|: 496,40
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler11:33
|YAPRK
|39,02
|3.893.557
|% 9,98
|
|TKURU
|271,00
|2.326.806
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|1.373.136
|% 9,97
|
|SUMAS
|68,75
|415.319
|% 9,91
|
|MERKO
|5,45
|12.737.402
|% 9,88
|
|ISBIR
|5.300,00
|254.400
|% -8,91
|
|SAMAT
|4,82
|12.889.576
|% -8,54
|
|ALKA
|16,48
|8.667.086
|% -7,31
|
|MEGAP
|7,64
|14.248.104
|% -5,91
|
|MEGAP
|7,64
|14.248.104
|% -5,91
|
|THYAO
|13,67
|361.427.914
|% -1,37
|
|GARAN
|8,17
|302.453.422
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,92
|251.987.205
|% -1,03
|
|KUTPO
|58,30
|214.026.260
|% 7,27
|
|KOZAL
|115,60
|156.542.292
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,92
|251.987.205
|% -1,03
|
|TSKB
|1,26
|55.625.575
|% -0,79
|
|YKBNK
|2,17
|83.335.126
|% 0,46
|
|GARAN
|8,17
|302.453.422
|% -0,12
|
|IHLGM
|1,03
|33.498.372
|% -1,90
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7253
|8,7291
|% 0,53
|
|Euro
|10,3894
|10,3997
|% 0,28
|
|Sterlin
|12,0448
|12,1052
|% 0,16
|
|Frank
|9,4381
|9,4949
|% 0,30
|
|Riyal
|2,3197
|2,3313
|% 0,42
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-9,94
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,05
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,30
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,12
|74,12
|-0,02
|
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