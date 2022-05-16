***LOGO* *CEMTS* *MAVI* *BLCYT* *YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.05.2022 09:11
***LOGO******CEMTS******MAVI******BLCYT******YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BLCYT, CEMTS, LOGO, YEOTK, MAVI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BLCYT.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2 TL Teorik Fiyat: 14,29 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) CEMTS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2777778 TL Teorik Fiyat: 28,862 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) LOGO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,9 TL Teorik Fiyat: 42,12 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) YEOTK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3125 TL Teorik Fiyat: 58,738 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) MAVI.E %100 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 40,25 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030464
BIST
18:052.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.427
En Düşük
2.397
18:0515,5007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0232
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5450
|
15,5070
En Düşük
15,4564
18:0516,1559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0425
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2753
En Düşük
16,0891
18:05899,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,95
|Açılış
|: 899,87
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
898,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAVI
|80,50
|32.091.905
|% 100,00
|
|LOGO
|43,02
|23.214.085
|% 2,14
|
|BLCYT
|14,49
|7.658.770
|% 1,40
|
|CEMTS
|29,14
|82.031.429
|% 0,96
|
|YEOTK
|59,05
|18.348.519
|% 0,53
|
|AGHOL
|37,52
|18.899.908
|% 0,00
|
|AGESA
|21,00
|11.220.515
|% 0,00
|
|AFYON
|3,71
|20.140.152
|% 0,00
|
|AGYO
|3,08
|43.048.638
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,25
|747.867.899
|% 0,00
|
|THYAO
|42,48
|3.862.950.371
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 0,00
|
|SISE
|19,71
|2.150.492.372
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,67
|1.467.550.845
|% 0,00
|
|TUPRS
|256,20
|1.265.030.647
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,81
|1.113.019.360
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|534.862.648
|% 0,00
|
|KARSN
|5,33
|885.726.983
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,55
|619.405.483
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4898
|15,5027
|% 0,16
|
|Euro
|16,1346
|16,1507
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,9124
|19,0072
|% -0,06
|
|Frank
|15,3842
|15,4768
|% -0,03
|
|Riyal
|4,1191
|4,1397
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-5,89
|
|Altın Gr.
|899
|899
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.196
|10,00
|
|Tam
|6.076
|6.231
|-8,91
|
|Yarım
|2.937
|3.014
|-4,31
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,03
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,46
|10,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,89
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DERIM
Yüzde 5.47 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 391, 839 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, FROTO, TOASO
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 57 artarak (% 1.15 ) 2, 169
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, BRMEN, GZNMI, ULUUN, KRONT, KONKA, EMNIS, GSDHO, IMASM, GLBMD
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, UFUK, KAPLM, SELVA, LIDFA