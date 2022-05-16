Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***LOGO* *CEMTS* *MAVI* *BLCYT* *YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

16.05.2022 09:11
***LOGO* *CEMTS* *MAVI* *BLCYT* *YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurus


***LOGO******CEMTS******MAVI******BLCYT******YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [BLCYT, CEMTS, LOGO, YEOTK, MAVI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BLCYT.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2  TL Teorik Fiyat: 14,29 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) CEMTS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2777778 TL Teorik Fiyat: 28,862 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) LOGO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,9 TL Teorik Fiyat: 42,12 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) YEOTK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3125 TL Teorik Fiyat: 58,738 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) MAVI.E %100 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 40,25 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030464


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.419
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.416  
Önceki Kapanış :  2.419  
En Yüksek
2.427 En Düşük
2.397
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAVI 80,50 32.091.905 % 100,00  
LOGO 43,02 23.214.085 % 2,14  
BLCYT 14,49 7.658.770 % 1,40  
CEMTS 29,14 82.031.429 % 0,96  
YEOTK 59,05 18.348.519 % 0,53  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,4898 15,5027 % 0,16  
Euro 16,1346 16,1507 % 0,23  
Sterlin 18,9124 19,0072 % -0,06  
Frank 15,3842 15,4768 % -0,03  
Riyal 4,1191 4,1397 % 0,13  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.806 -5,89  
Altın Gr. 899 899 -2,34  
Cumhuriyet 6.104 6.196 10,00  
Tam 6.076 6.231 -8,91  
Yarım 2.937 3.014 -4,31  
Çeyrek 1.473 1.507 -2,15  
Gümüş.Ons 20,99 21,03 -0,11  
Gümüş Gr. 10,46 10,48 -0,04  
B. Petrol 110 110 -1,89  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru