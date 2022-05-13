***LOGO* *CEMTS* *MAVI* *BLCYT* *YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***LOGO******CEMTS******MAVI******BLCYT******YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BLCYT, CEMTS, LOGO, MAVI, YEOTK16.05.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaBILICI YATIRIM BLCYT 0,2 0,18CEMTAS CEMTS 0,2777778 0,25LOGO YAZILIM LOGO 0,9 0,81YEO TEKNOLOJI ENERJI YEOTK 0,3125 0,28125Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaMAVI GIYIM MAVI 100,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030295BIST